«Корус Консалтинг» провел нагрузочное тестирование СЭД «Спутник» в конфигурации, ориентированной на внедрения в крупных организациях с количеством пользователей более 100 тыс. СЭД «Спутник», разработанная специалистами системного интегратора в соответствии требованиям политики импортозамещения, уже работает в Фонде социального страхования РФ, Правительстве Свердловской области и ряде других государственных учреждений и коммерческих организаций.

Тестирование СЭД проводилось со следующим профилем нагрузки: количество пользователей – 140 тыс.; количество пользователей, одновременно работающих в системе – 45 тыс.; количество филиалов – 1,2 тыс.; количество корреспондентов – 200 тыс.; количество задач на одного пользователя – 500; количество документов – 120 млн; количество поручений – 30 млн; количество отчетов по поручениям – 30 млн; количество виз – 20 млн.

В состав программно-аппаратного комплекса входили такие компоненты, как: сервер генерации нагрузки (2шт) – 24 x vCPU, 32 ГБ ОЗУ; сервер балансировки нагрузки на серверы приложений (2 шт) – 16 x vCPU, 24 ГБ ОЗУ; серверы приложений (4 шт) – 32 x vCPU, 128 ГБ ОЗУ; контент серверы (2 шт) – 32 x vCPU, 96 ГБ ОЗУ; сервер БД (Dict) (1 шт) – 16 x vCPU, 32 ГБ ОЗУ; сервер БД(Users) (1 шт) – 16 x vCPU, 32 ГБ ОЗУ; сервер БД (Reports) (1 шт) – 16 x vCPU, 64 ГБ ОЗУ; серверы БД (Docs) (4 шт) – 16 x vCPU, 64 ГБ ОЗУ; серверы поиска (2 шт) – 32 x vCPU, 128 ГБ ОЗУ; хранилище NFS (для контента) (4 шт) – 7,5 ТB HDD.

Все сервера работали под управлением СПО: CentOs 7, Apache Tomcat 8, PostgreSQL 10.2.

«Результаты выполнения всех контрольных примеров положительные и превзошли наши ожидания примерно в два раза, и это говорит о том, что "Спутник" бесперебойно работает на больших нагрузках без какой-либо деградации производительности и времени отклика пользовательского интерфейса. – отметил директор направления документооборота ГК "Корус Консалтинг" Александр Аксельрод. – Отдельно стоит отметить, что по результатам нагрузочного тестирования мы не проводили какой-либо "тюнинг" или рефакторинг платформы, что, в свою очередь, подтверждает правильность архитектурных решений, принятых при проектировании "Спутника"».