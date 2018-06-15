Отчет Ericsson: К 2023 году 20% мирового мобильного трафика придется на сети 5G

Ericsson представила новый отчет Mobility Report, касающийся рынка мобильного широкополосного доступа (МШПД). Новый выпуск посвящен запуску сетей 5G в коммерческую эксплуатацию и стремительному росту мобильного интернета вещей (IoT).

В отчете представлены обновленные данные по подключениям устройств интернета вещей к сетям сотовой связи: к 2023 г. будет подключено 3,5 млрд устройств – почти вдвое больше, чем прогнозировалось в отчете, опубликованном Ericsson в ноябре 2017 г. Главным драйвером роста выступают массовые развертывания IoT-решений на базе технологий NB-IoT и Cat-M1, в основном, в Китае.

Эти технологии применяются в более, чем 60 сетях IoT, развернутых на базе существующих сетей LTE для поддержки множества различных сценариев использования. В частности, в Северной Америке интернет вещей применяется, в первую очередь, в сфере логистики и управления парком автотранспорта, в то время как в Китае сценарии использования основаны на обеспечении потребностей умных городов и умного сельского хозяйства.

В области 5G лидерство будет принадлежать Северной Америке: большинство операторов в США планирует запустить свои сети 5G в период с конца 2018 г. до середины 2019 г. Ожидается, что к концу 2023 г. почти 50% всех мобильных подключений в Северной Америке будет приходиться на сети 5G. В Северо-Восточной Азии этот показатель составит 34%, а в Западной Европе – 21%.

Массовое внедрение 5G по всему миру начнется в 2020 г. Согласно прогнозу Ericsson, к концу 2023 г. в сотовых сетях по всему миру будет более 1 млрд 5G-подключений, доля улучшенного МШПД составит 12% всех мобильных подключений.

Трафик данных в сотовых сетях к 2023 г. вырастет почти в 8 раз и приблизится к отметке 107 ЭБ в месяц. К этому времени более 20% мобильного трафика будет генерироваться в сетях 5G. При этом объем 5G-трафика будет в 1,5 раза выше, чем трафик в сетях 4G/3G/2G в настоящее время.

Как и сети мобильной связи предыдущих поколений, технологии 5G, в первую очередь, появятся в густонаселенных городских районах, а первые сценарии использования будут основаны на потребностях пользователей в улучшенном МШПД и фиксированном беспроводном доступе. Кроме того, 5G будет использоваться в сценариях для таких отраслей, как автотранспорт, промышленное производство, ЖКХ и здравоохранение.

«2018 г. станет годом, когда будут запущены в коммерческую эксплуатацию сети 5G и начнется широкое развертывание мобильного интернета вещей. Эти технологии изменят жизнь людей и трансформируют отрасли. Чтобы обеспечить возможности для изменений, игроки рынка и регуляторы должны совместно решать вопросы, связанные с выделением частотных ресурсов, стандартизацией и технологиями», – сказал исполнительный вице-президент и глава бизнес-направления сетей связи компании Ericsson Фредрик Джейдлинг (Fredrik Jejdling).

Устройства 5G первого поколения, предназначенные только для передачи данных, должны появиться во втором квартале 2018 г. Первые коммерческие модели смартфонов с поддержкой 5G для средних частотных диапазонов ожидаются в начале следующего года, поддержка очень высоких частотных диапазонов намечена на первую половину 2019 г.

Помимо прогнозов в рамках Ericsson Mobility Report опубликованы статьи, посвященные производительности сетей связи с точки зрения пользователей, умному производству и роли искусственного интеллекта в управлении сетями, а также важности выбора правильных частотных диапазонов для 5G.

Одновременно с новым выпуском отчета компания Ericsson представила интерактивное веб-приложение Ericsson Mobility Visualizer с текущими и прогнозными данными, касающимися подключений к сотовым сетям, динамики трафика и изменения количества подключенных IoT-устройств. В приложении предусмотрена возможность строить собственные графики и загружать данные. Кроме того, компания Ericsson выпустила калькулятор Ericsson Mobility Calculator, позволяющий оценить, как используемые пользователем приложения влияют на объем потребляемого трафика.