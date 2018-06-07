Abbyy TextGrabber для iOS стал бесплатным и научился переводить текст «на лету»

Abbyy обновила приложение для распознавания и перевода текста Abbyy TextGrabber для iOS. С помощью встроенной технологии Abbyy Real-Time Recognition приложение захватывает текст на 61 языке и переводит его в режиме реального времени на 104 языка онлайн и на 10 языков в автономном режиме. Пользователи теперь могут бесплатно скачать приложение и попробовать все его возможности, а затем активировать подписку.

Чтобы перевести текст, больше не нужно делать фотографию или обрезать ее. Abbyy TextGrabber сделает это в реальном времени прямо на экране камеры, захватив печатный текст любого цвета на любой поверхности. Приложение автоматически определит, имеет ли устройство доступ к стабильному интернет-соединению. Если интернет есть, то приложение использует его для полнотекстового перевода на 104 языка. Если устройство не подключено к интернету, TextGrabber автоматически переключится на автономный перевод. В отличие от других приложений, для перевода текста в автономном режиме в TextGrabber не нужно загружать словари. Без доступа к сети пользователь получит пословный перевод с помощью базовых словарей для 10 языков, включая английский, испанский, французский, немецкий, китайский и японский. Этот перевод будет полезен в путешествиях в другие страны или ситуациях, когда доступ к интернету ограничен. Пользователь также может вручную включить режим автономного перевода.

Кроме того, теперь TextGrabber для iOS можно скачать бесплатно. После установки все возможности приложения (оцифровка, перевод, копирование и экспорт текстов) доступны бесплатно для трех заметок. Затем без ограничения можно оцифровывать и сохранять тексты. Если пользователь хочет снова получить доступ к полной функциональности, он может приобрести подписку за 49 руб. на первые два месяца и за 99 руб. ежемесячно после этого.

«Мы добавили новые возможности в TextGrabber, чтобы помочь людям с уверенностью путешествовать, легко общаться и изучать иностранные языки. Теперь пользователи смогут скачать приложение бесплатно и сразу использовать его для перевода печатного текста в режиме реального времени онлайн и офлайн, – отметил Игорь Акимов, руководитель отдела мобильных продуктов. – TextGrabber, как швейцарский нож для любой повседневной ситуации, связанной с текстом, позволяет извлекать и переводить информацию с помощью мобильного устройства».

Abbyy TextGrabber оцифрует книги, журналы, инструкции, экраны смартфона и ПК, меню, плакаты, уличные знаки и многое другое. Распознанный в приложении текст можно моментально скопировать, отредактировать, перевести или поделиться им. Все ссылки, номера телефонов, адреса электронной почты, почтовые адреса и даты после оцифровки становятся кликабельны. Пользователь может легко перейти по ссылке и посмотреть подробности в интернете, позвонить по номеру телефона, написать сообщение или отправить email, найти адрес на картах или добавить событие в календарь. Кроме того, Abbyy TextGrabber для iOS умеет считывать QR-коды. Все оцифрованные данные сохраняются в истории, где их можно удалить, отредактировать или объединить. Приложение также помогает людям со слабым зрением, делая информацию более доступной. Достаточно навести камеру мобильного телефона на текст: напечатанный на любом носителе или расположенный на мониторе, и приложение моментально озвучит его с помощью технологии VoiceOver.

Abbyy TextGrabber для iOS доступен бесплатно в App Store.