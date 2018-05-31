«Аско-Жизнь» внедрила Cloud Office от LanCloud

«Аско-Жизнь» – российская страховая компания, специализирующихся на страховании жизни. В рамках реорганизации компании требовалось создать новую ИТ-инфраструктуру с нуля и в достаточно сжатые сроки. Было необходимо обеспечить всех сотрудников базовыми корпоративными сервисами, включая электронную почту, коммуникации, телефонию, работу с документами. В целях снижения расходов и экономии времени руководство приняло решение рассмотреть возможности использования облачных технологий. Изначально компания рассматривала возможность использования облачного сервиса Office 365 от Microsoft, но он не удовлетворял одному из важных требований – соблюдение российского законодательства в отношении персональных данных, что в особенности критично для бизнеса, связанного со страхованием жизни людей. Рассмотрев доступные на рынке предложения, «Аско-Жизнь» обратилась к облачному провайдеру LanCloud, который предложил рассмотреть сервис Cloud Office.

Cloud Office – это готовый SaaS-сервис, который является российским аналогом Office 365, он также построен на технологиях Microsoft, но при этом все данные размещаются в российском датацентре в соответствие с ФЗ-242 в отношении персональных данных. Cloud Office включает в себя такие сервисы, как электронную почту на базе Microsoft Exchange, коммуникации, видеоконференции и IP-телефонию на базе Skype for Business, совместную работу с документами на базе SharePoint, а также приложения Microsoft Office по подписке.

По результатам предварительного тестирования, «Аско-Жизнь» приняла решение перевести всех сотрудников на сервис Cloud Office в облако LanCloud. Проект по внедрению облачного сервиса занял одну неделю. Причем пользователи начали использовать все возможности Cloud Office еще до того, как компания успела развернуть какие-либо внутрикорпоративные сервисы. Например, интеграция с ActiveDirectory производилась спустя несколько недель после того, как все пользователи давно использовали электронную почту, телефонию и совместную работу с документами. Кроме того, на базе сервиса Skype for Business, который входит в Cloud Office, был организован облачный мини-коллцентр с несколькими операторами, группами вызовов, IVR, голосовой почтой и записью разговоров.

Использование облачного сервиса Cloud Office позволило не только сократить капитальные и операционные расходы за счет отсутствия затрат на приобретение оборудования, программного обеспечения и необходимости обслуживания готового SaaS-сервиса, но и выполнить требования законодательства в отношении размещения персональных данных.

«Спустя полгода работы можно с уверенностью сказать, что мы не ошиблись с выбором, сервис Cloud Office полностью удовлетворяет потребностям бизнеса, а техническая поддержка LanCloud радует скоростью реакции и профессиональным подходом», – сказал Денис Беляков, Заместитель Директора Департамента ИТ «Аско-Жизнь»