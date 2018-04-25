Приложение «Сбербанк Бизнес Онлайн» для Windows 10 теперь поддерживает «1С»

Microsoft объявила о том, что теперь в Microsoft Store доступна обновленная версия приложения «Сбербанк Бизнес Онлайн для Windows 10». Ее ключевыми преимуществами стали интеграция с 1С и управление депозитами.

В обновленном «Сбербанк Бизнес Онлайн на Windows 10» предприниматели могут импортировать платежные поручения из 1С, скачивать выписки из Сбербанк Бизнес Онлайн и загружать их в 1С. Кроме того, выписки можно сохранять в формате PDF и в пару кликов отправлять их контактам из справочника (телефонной книги) на гаджете или компьютере. Также новая версия приложения позволяет открывать депозиты, настраивать их условия, продлевать сроки размещения средств и устанавливать неснижаемые остатки.

«99,6 % транзакций наших клиентов-предпринимателей осуществляется в электронном виде. Сбербанк Бизнес Онлайн использует более полутора миллиона компаний, и из них около 400 тысяч пользователей работают на операционной системе Windows 10, — отметил старший вице-президент, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка Анатолий Попов. — Поэтому нам очень важно сделать приложение интернет-банка максимально удобным для наших клиентов, постоянно совершенствуя его сервисы и расширяя функциональность».

«Реализованное обновление имеет для нас большое значение: первая в России программа для бизнес-банкинга с поддержкой самых современных технологий аутентификации Windows позволит клиентам Сбербанк Онлайн расширить список банковских услуг и сделать их получение более удобным. При этом Windows 10 гарантирует непревзойденную защиту данных. Мы рады, что команда Сбербанка продолжает активно развивать инновации в своих проектах, отчего выигрывают пользователи банка», — сказала Светлана Анисимова, директор департамента по работе с крупными корпоративными клиентами и партнерами Microsoft в России.

«Сбербанк Бизнес Онлайн» для Windows 10 дает клиентам ряд преимуществ по сравнению с традиционными банк-клиентами. Пользователю не нужно думать о том, каким браузером он пользуется (не все браузеры совместимы с интернет-банками), не устарела ли версия интернет-банка (обновление происходит автоматически).

Характерной особенностью операционной системы от Microsoft является работа на всех гаджетах. Скачав и установив Сбербанк Бизнес Онлайн для Windows 10, пользователи смогут работать с любых устройств на этой операционной системе: с компьютера, планшета, ноутбука или гаджетов «2 в 1».

Скачать «Сбербанк Бизнес Онлайн» для Windows 10 можно в Microsoft Store. Приложение было запущено 2 октября 2017 года и стало первой программой в России для бизнес-банкинга, поддерживающего аутентификацию по лицу на основе технологий Windows Hello. На сегодняшний день приложением уже пользуется более 10 тысяч российских предпринимателей.