«БАРС Груп» подвела итоги 2017 года

«БАРС Груп», дочерняя компания Национального Центра Информатизации (входит в госкорпорацию Ростех) объявила о том, что выручка компании по итогам 2017 года превысила 2,5 млрд рублей, увеличившись по сравнению с прошлым годом на 17%. По итогам года компания сохранила свои позиции на рынке региональной информатизации, увеличив масштабы присутствия на федеральном уровне и укрепив компетенции в работе с корпоративными заказчиками.

«Ростех разрабатывает ИТ-решения и осуществляет проекты комплексной информатизации для повышения эффективности работы бизнеса и государственных органов. На сегодняшний день Ростех реализовал более 1000 проектов во всех регионах страны. Наши ИТ-программы помогают систематизировать большой объем информации, увеличивают скорость передачи и обработки информации, а главное качественно улучшают работу систем в интересах людей», - отметили в аппарате электронного кластера Ростеха.

«БАРС Груп» расширила линейку решений для федеральных заказчиков в направлении государственной информатизации, разработав третью по счету государственную информационную систему — ФГИС «Ценообразование в строительстве» по заказу Главгосэкспертизы России. Также компания продолжила развивать ГИС «Электронный бюджет» — ключевой проект в сфере управления финансов и бюджетирования. В 2017 году в системе подготовлен проект закона о бюджете Российской Федерации на 2018 – 2020 гг.

В 2017 году дочерняя компания Национального Центра Информатизации начала работы по внедрению в Федеральной налоговой службе РФ прикладного программного обеспечения «АКСИОК.Net», с помощью которого в едином информационном пространстве будут осуществляться процессы планирования и исполнения бюджета всех участников бюджетного процесса ФНС России, в том числе территориальных налоговых органов. Более 1000 учреждений ФНС уже используют решение, в системе работает около 4000 уникальных пользователей.

Помимо развития компетенций в сфере цифровизации финансовой сферы, «БАРС Груп» также заявил о себе как об одном из самых сильных игроков на рынке цифрового здравоохранения. Согласно рейтингу CNews, компания занимает второе место в рейтинге крупнейших поставщиков решений для здравоохранения. В 2017 активно велась работа над развитием Единой Государственной Информационной Системы в сфере Здравоохранения (ЕГИСЗ): «БАРС Груп» продолжает развивать подсистемы федерального уровня, а также в рамках тиражирования регионального сегмента системы внедрила медицинскую информационную систему (МИС) в Сахалинской области. Регион стал 9-м субъектом, в котором компания автоматизировала региональный сегмент ЕГИСЗ.

Компания укрепила свои позиции на рынке корпоративного сектора. Начаты работы по развитию автоматизированной системы ценообразования холдинга «Вертолеты России». Система направлена на обеспечение достоверности процессов формирования цен на уровне холдинга, снижение трудозатрат при обработке заявок и подготовке экономически обоснованных прайс-листов, а также повышение качества и оперативности определения экономически эффективных экспортных и внутренних цен на изделия. Проект по внедрению 1-ой очереди системы, начатый в 2016 году, запущен в промышленную эксплуатацию. Ранее была начата работа над созданием ситуационного центра обслуживания изделий производства холдинга, предназначенного для управления обслуживанием и оценки состояния парка. Внедрение системы на уровне завода-производителя является вторым этапом развития проекта по автоматизации процессов сопровождения эксплуатации вертолетной техники в холдинге в целом. «БАРС Груп» разработала и начала внедрение системы послепродажного обслуживания в одно из крупнейших предприятий авиастроительной отрасли России — ПАО «ААК «ПРОГРЕСС» (дочернее предприятие «Вертолетов России»).

D 2017 году «БАРС Груп» создала мобильное автоматизированное рабочее место руководителя «ОАК». Проект реализовывался с сентября по декабрь 2017 года, на сегодняшний момент находится в статусе гарантийной поддержки. Приложение предназначено для оперативного и эффективного принятия управленческих решений и реализации административных функций в рамках деятельности ПАО с помощью мобильных планшетов.

В 2017 году «БАРС Груп» разработала внутрикорпоративный портал для компании «Российская электроника», включая субпортал для головной организации.