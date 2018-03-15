«Яндекс» открыл набор на летнюю стажировку
«Яндекс» начал приём заявок на летнюю стажировку. Программа рассчитана на разработчиков, которые отлично знают теорию, но пока не имеют опыта промышленного программирования. Стажировка оплачивается, она длится три месяца и не помешает учёбе.
Летние программы для молодых специалистов проходят в «Яндексе» каждый год. Стажёры присоединяются к одной из команд и вместе с коллегами решают реальные задачи сервисов «Яндекса».
В этом году рабочие направления будут самые разные, как по сути, так и по уровню сложности. Например, стажёрам предложат подумать, как повысить качество работы датчиков в беспилотных автомобилях и сделать их более безопасными. Также в числе наукоёмких задач — реализация новых продуктовых сценариев в Алисе. А те, кто хочет получить опыт промышленного программирования, смогут поработать над инфраструктурными задачами в высоконагруженных сервисах.
«Стажировка — это не учёба, а настоящая работа. Она даёт шанс поучаствовать в создании сервисов для многомиллионной аудитории. С одной стороны, начинающий разработчик становится полноправным членом команды, с другой — рядом всегда находится куратор, который помогает справляться с трудностями», — сказала Олеся Середа, руководитель молодёжных программ «Яндекса».
Чтобы получить место в программе, нужно подать заявку до 5 апреля 2018 года и пройти несколько этапов отбора. Кандидаты должны отлично знать один из языков программирования, разбираться в математике, структурах данных и алгоритмов, а также пройти собеседования с представителями команд.
Вакансии для стажёров открыты в нескольких офисах Яндекса — в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Минске, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Симферополе и казанском Иннополисе. Особенно много задач в этом году в Москве: в два раза больше, чем прошлым летом. Иногородним стажёрам «Яндекс» обычно предлагает оплатить дорогу до Москвы и проживание, но из-за чемпионата мира по футболу это будет возможно только после 17 июля.