Онкоцентр им. Н.Н. Блохина внедрил автоматизированную систему «Парус»

«Парус» объявил о том, что в крупнейшей онкологической клинике России и Европы — ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, создана единая система управления всеми процессами финансово-хозяйственной деятельности на базе ПП «Парус – Бюджет 8». С системой работает около 150 пользователей.

«Управление деятельностью крупной медицинской клиники требует наличиия единого информационного пространства, позволяющего наблюдать и контролировать все процессы, происходящие в учреждении. Следует учитывать, что в каждом таком процессе может быть задействовано более 10 подразделений. Эффективная автоматизация возможна лишь при условии обеспечения однократного ввода информации, доступности сведений для всех участников процесса и сопоставимости данных в аналитических и управленческих целях. Сегодня все финансово-хозяйственные подразделения центра — от ФЭО до пищеблока и канцелярии — работают в единой системе. А сотрудникам медицинских подразделений для оперативного ввода данных в систему мы предоставили Web-интерфейс. Например, старшие медсестры с его помощью вводят данные табельного учета, заявок на закупку материальных ценностей», — сказал Алексей Ратин, генеральный директор компании «Асгард» — исполнителя работ.

Решена задача автоматизации процесса оказания платных медицинских услуг. В системе ведется полный цикл расчетов с пациентами: регистрируются направления на лечение с перечнем медицинских услуг, договоры, платежи. Настроена интеграция с кассовыми аппаратами и терминалами безналичной оплаты. Расчеты с пациентами и страховыми компаниями (по программам ДМС) отражаются в бухучете. По факту оказания медуслуг врачи вводят данные в систему, где производится автоматический расчет накладных и прямых расходов, а также дополнительных выплат персоналу, участвующему в оказании платных услуг. Появилась возможность сравнивать эффективность медицинских подразделений по объему и стоимости выполненных услуг.

В системе реализовано сквозное управление закупками: создание заявок в подразделениях, их консолидация в отделе материально-технического снабжения, обработка сводной заявки финансово-экономическим отделом, формирование плана-графика закупок, проведение конкурсных процедур и учет договоров контрактной службой с дальнейшим отражением принимаемых и принятых обязательств в бухгалтерском учете. При этом настроен автоматический контроль лимитов бюджетных обязательств на всех этапах закупочного процесса. На основе зарегистрированных договоров в системе предусмотрено формирование документов, отражающих взаимоотношения с контрагентами: счетов, накладных, актов, платежных документов, счетов-фактур. Это позволяет в режиме реального времени контролировать исполнение договорных обязательств, а также вести бухгалтерский учет в строгом соответствии с первичными документами.

В Центре в полном объеме автоматизирован складской учет, в рамках которого регистрируется приход материальных ценностей на склады, выдача и списание в подразделениях. Доступность в режиме онлайн сведений о запасах на складах и в подразделениях позволяет более точно планировать объемы закупок.

Автоматизирована деятельность автохозяйства: в системе ведется учет автотранспорта, норм расхода ГСМ, данных об износе и установке запасных частей и агрегатов, формирование путевых листов.

Инвентарная картотека Центра насчитывает более 110 000 основных средств. Именно на основе этой картотеки производится формирование актов о приеме-передаче и актов о списании нефинансовых активов, что упрощает бухгалтерский учет и обеспечивает его достоверность.

С помощью системы рассчитывается заработная плата более чем 4 000 сотрудников, что является непростой задачей в условиях многообразия выплат и графиков рабочего времени, применяемых в Центре. Финансово-экономическим отделом формируются приказы о стимулирующих выплатах с учетом баллов, полученных сотрудниками в результате оценки эффективности руководителями подразделений.

Программный комплекс интегрирован с госпитальной информационной системой для обмена данными о пациентах (порядка 190 000 регистрационных карт), штатной структуре, движении кадров. Обеспечена выгрузка данных в Федеральный регистр медицинских работников, систему Федерального казначейства.

В планах — автоматизация деятельности подразделений, проводящих клинические исследования, включая регистрацию и ведение протоколов исследований, контроль их исполнения, расчет затрат и заработной платы исследователей.