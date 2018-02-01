Softline представила решения Eset на базе сервисной модели

Softline предоставляет корпоративные решения Eset из собственного облака на условиях ежемесячной подписки. Клиентам доступны продукты для защиты ИТ-сети как готовая услуга, что позволяет сэкономить на развертывании и администрировании программного обеспечения. Сервис актуален для бизнеса любого масштаба.

Использование решений Eset в облаке Softline избавляет заказчиков от необходимости самостоятельно заниматься установкой, настройкой, мониторингом и технической поддержкой, а ежемесячная оплата оптимизирует расходы. Как сервис-провайдер, Softline обеспечивает консультативную помощь экспертного уровня, оперативно разрешая технические запросы – клиентам не придется тратить средства на обучение или переподготовку ИТ-персонала.

Из облака Softline можно получить любой бизнес-продукт линейки Eset: специальное антивирусное решение для небольшой компьютерной сети Eset NOD32 Small Business Pack; бизнес-решение для централизованной антивирусной защиты Eset NOD32 Antivirus Business Edition; комплексное решение для оперативного детектирования всех типов угроз Eset NOD32 Smart Security Business Edition; продукты для защиты почтовых серверов Eset Mail Security для Microsoft Exchange Server, Linux / BSD / Solaris, IBM Lotus Domino или Kerio; продукты для защиты файловых серверов Eset File Security для Microsoft Windows Server или Linux / BSD / Solaris.

Данные хранятся в защищенном российском дата-центре уровня Tier III. Оплата лицензий тарифицируется в зависимости от количества объектов, кибербезопасность которых необходимо обеспечить. Заказчик может варьировать количество продуктов и подписок с учетом сезонности, темпов развития бизнеса, сложности инфраструктуры.

«Использование облачных версий программных продуктов Eset позволяют заказчикам не нести капитальные расходы на закупку и продление лицензий, снизить нагрузку на ИТ-службу, передав управление ПО сервис-провайдеру, и при этом обеспечить бизнес современными и отказоустойчивыми инструментами для повышения кибербезопасности», – отметил Антон Нагов, руководитель направления продаж облачных сервисов компании Softline.

«Данная модель продаж позволит нам максимально упростить приобретение и лицензирование продуктов для корпоративных пользователей; самостоятельное развертывание и управление антивирусной защитой не требуется, – сказал Алексей Косиченко, директор департамента развития Eset Russia. – Softline – один из наших ключевых партнеров, с которым мы работаем на протяжении многих лет, поэтому мы убеждены, что клиенты оценят не только удобную модель поставки, но и высокий уровень сервиса».