Waves Platform и «Крок» будут совместно продвигать блокчейн

Блокчейн-платформа Waves Platform и «Крок» договорились совместными усилиями развивать блокчейн-технологии. Компании подписали соглашение о партнерстве, что сделало «Крок» первым системным интегратором в числе партнеров Waves Platform.

Waves Platform — это публичная блокчейн-платформа для бизнеса, организаций и инвесторов, нацеленная на эмиссию, торговлю и обмен криптоактивами/собственными токенами на блокчейне.

Сотрудничество «Крок» и Waves Platform стартует с пилотного проекта по созданию цифровой инфраструктуры (Decentralized Digital Depository) для кастодианов, клиринговых центров, инвестиционных банков и других финансовых учреждений. Система, разрабатываемая Waves Platform и «Крок», позволит профессиональным участникам финансового рынка вести оценку, учет и хранение криптовалютных активов своих клиентов (на первоначальном этапе — Waves, Bitcoin и Ethereum), а также подтверждать владение ими путем официальной выписки в форматах, принятых в индустрии (MT 535 и ISO 20022). Решение сможет упростить операции с криптовалютами и, в конечном счете, сделать их более управляемыми и привлекательными для крупных инвесторов.

«Криптоактивы, как и любые другие активы, требуют технологий учета и оценки. И как любой проект в инновационной сфере мы рекомендуем начинать его реализацию с «пилота» — с четкими целями на каждой из итераций. Именно таким путем мы идем с Waves в рамках общей задачи. Но уверен, что наша совместная активность — только начало пути. В частности, полученный опыт может быть тиражирован на тех заказчиков «Крок», которые задаются целью токенизации активов для их большей утилизации и обеспечения возможности совместного владения и использования», — сказал Алексей Смирнов, директор по интеграционным решениям компании «Крок».

«Мы уверены, что партнерство с «Крок» позволит не только популяризовать блокчейн-технологии в России, но ускорит создание продуктов, нацеленных на широкую аудиторию и массовый рынок. Первым шагом на пути к этой цели станет создание инфраструктуры для квалифицированных инвесторов, которые смогут вести учет своих криптовалютных активов полностью легально. Это позволит наконец вывести криптовалюты из серой зоны и начать их интеграцию в реальную экономику», — отметил Александр Иванов, CEO и основатель Waves Platform.

Другим направлением сотрудничества компаний может стать реализация совместных проектов по созданию доверительной среды между участниками распределенных государственных или корпоративных процессов. Использование блокчейн-платформ для независимой и математически обоснованной проверки достоверности информации, гарантирует невозможность бесследного осуществления ошибочных или мошеннических действий в рамках бизнес-процессов. Обмен опытом и объединение экспертизы в совместных активностях позволит Waves и «Крок» решать задачи заказчиков наиболее эффективным образом.

В «Крок» уже 2 года развивается практика блокчейн. В настоящее время команда специалистов компании занимается разработкой решений на базе всех основных платформ, присутствующих на российском рынке — Waves, Bitfury Exonum, HyperLedger Fabric, Ethereum. В частности, «Крок» успешно выполнил ряд пилотных проектов для российских и зарубежных заказчиков из финансовой сферы и государственного управления.