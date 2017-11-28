«Модульбанк» предложил малому бизнесу подписку на кассы

«Модульбанк» объявил о доступности сервиса онлайн-касс «МодульКасса» для малого бизнеса по подписной модели. По данным «Модульбанка», это первый подписной сервис подобного рода в России для малого бизнеса.

Клиент ежемесячно платит фиксированную сумму до 3700 руб. – в зависимости от выбранного тарифа, и получает ее в собственность. В стоимость подписки уже включены договор с ОФД, помощь при регистрация кассы в ФНС и ее доставка, расширенная гарантия на оборудование и ПО, которое позволяет контролировать бизнес в режиме онлайн через личный кабинет или Telegram-бот; подключение к кассе интернет-магазина, интеграция с программами «1С», «Мой Склад», «1С-Битрикс», «ЯндексДеньги», загрузка данных по товарам из Exсel.

По данным исследования «Модульбанка», самая дешевая онлайн-касса в городах-миллионниках формально обходится владельцу малого бизнеса в 13-15 тыс. руб. На практике ему приходится заплатить вдвое больше.

Цены увеличивают дополнительные услуги - постановка на учет, создание кабинета на сайте ФНС и пр. Хотя все это можно сделать самостоятельно и бесплатно, многие предпочитают за это платить, ведь продавцы онлайн-касс пугают предпринимателей возможными ошибками.

В итоге за каждую дополнительную услугу приходится доплачивать по 1,5-2 тыс. руб., и стоимость покупки кассы становится неподъемной для малого бизнеса. Подписная модель, предложенная «МодульКассой», устраняет эту проблему и делает исполнение 54-ФЗ простым и доступным для всех.

«Предпринимателю, воспользовавшемуся нашей подпиской, остается только купить ленту для чеков и оплатить доступ в интернет. Обо всем остальном он может забыть, больше никаких расходов не будет. Каждый год к клиенту будет приезжать сотрудник «МодульКассы» и менять фискальный накопитель. Нервничать, что ФН нет в наличии или покупать его втридорога у посредников предпринимателям уже не придется. Договор с ОФД мы также продлеваем без дополнительных расходов - все это покрывает подписной тариф», - сказал Максим Митусов, основатель проекта «МодульКасса».

В базовом комплекте МодульКасса поставляется с услугами «Яндекс.ОФД». Это очередной проект совместного долгосрочного сотрудничества с компанией Яндекс. Ранее были запущены совместные продукты по кредитованию клиентов «Яндекс.ОФД» и услуга упрощенной постановки кассы на учет в ФНС.