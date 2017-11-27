Сервисы ИБ для финансовых и страховых компаний доступны в облаке M1Cloud

Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса Stack Group, представил специальные сервисы по защите информации финансовых организаций и страховых компаний в облаке M1Cloud, на круглом столе «IT-безопасность финансового сектора» в Российско-Германской внешнеторговой палате.

Облачный ИБ-сервис реализован в двух дата-центрах в Москве, что дает возможность заказчикам использовать предлагаемые в рамках сервиса средства и методы по защите информации, достигая снижения затрат как на повышении уровня защищенности, так и на выполнении требований регуляторов в области ИБ. Техническое решение, на базе которого реализуется данный ИБ-сервис, прошло аттестацию ФСТЭК по самым высоким требованиям мер защиты: для размещения государственных информационных систем (ГИС) – это К1, и для информационных систем персональных данных (ИСПДН) – УЗ1, которые позволяют обрабатывать сенситивные данные об пользователях, например, для страховых компаний – это данные в рамках ДМС, то есть данные о здоровье.

«Облачные ИБ-сервисы M1Cloud могут существенно упростить реализацию мер по соответствию как требованиям российских регуляторов, так и требованиям европейских стандартов (например, GDPR) или корпоративных политик в области ИБ. Соответственно, мы ожидаем в ближайшие годы рост спроса на облачную модель использования ИБ-сервисов, так как они позволяют российским и зарубежным компаниям сокращать затраты на реализацию мер по защите информации», - отметил Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса Stack Group.

Как профессиональный сервис-провайдер Stack Group несет ответственность перед регуляторными органами за защиту персональных данных заказчиков, которые обрабатываются в защищенном облаке M1Cloud, в соответствии с 6 статьей 152-ФЗ, по которой компании могут поручить сервис-провайдеру обработку персональных данных.