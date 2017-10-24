Qrator Labs расширяет инфраструктуру в Юго-Восточной Азии

Qrator Labs сообщила о заключении партнерского соглашения с компанией NTT Communications, ведущим поставщиком решений в сфере информационных и коммуникационных технологий в Азии. Сотрудничество с NTT Communications позволило Qrator Labs открыть новую точку присутствия в Гонконге и Сингапуре.

NTT Communications является дочерней компанией Nippon Telegraph and Telephone Group (NTT Group), одной из крупнейших телекоммуникационных компаний в мире. Группа компаний NTT входит в первую сотню компаний из списка Fortune Global 500.

Создание подключения к сети NTT Communications в Гонконге и Сингапуре — это очередной этап развития инфраструктуры Qrator Labs в Юго-Восточной Азии, открывающий возможности для дальнейшего расширения облачного решения Qrator.

Сегодня сеть фильтрации Qrator насчитывает три узла в США, два — в России, два — на территории ЕС и два — в Азии. Узлы сети Qrator подключены к каналам крупнейших магистральных интернет-провайдеров.

«Открытие новой точки присутствия в Гонконге и Сингапуре позволит нам улучшить связность в регионе и повысить отказоустойчивость сети. Мы планируем продолжать активно развивать сотрудничество с крупнейшими операторами по всему миру для предоставления услуг по противодействию DDoS-атакам клиентам из разных стран. В дальнейшем основной фокус сосредоточим на таких регионах, как Ближний Восток, Южная Корея, Япония», — отметил генеральный директор и основатель Qrator Labs Александр Лямин.