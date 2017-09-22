«Корус Консалтинг» внедрила ERP от Microsoft в крупном дистрибуторе автозапчастей

ГК «Автоконтинент» занимается оптовой торговлей запчастями и входит в закупочную группу ATR, объединяющую крупнейшие оптовые компании в Европе, Азии, Африке и Америке. Компания управляет 250 брендами и ассортиментом более 150 тыс. различных продуктов.

В 2015 г. клиентская база ГК «Автоконтинент» достигла нескольких тысяч клиентов, количество брендов увеличилось до 250, а число продуктов — до 150 тыс. наименований. В связи с ростом бизнеса дистрибутору требовалась производительная система для оперативной обработки большого объема данных, при этом важно было сохранить прозрачность процессов.

В результате конкурса партнером для реализации проекта в ГК «Автоконтинент» стал «Корус Консалтинг». Экспертиза интегратора и глубокое понимание бизнес-процессов явились ключевым фактором в выборе. В качестве масштабируемого решения, соответствующего активному развитию бизнеса клиента, была предложена платформа Microsoft Dynamics АХ. Функциональность и производительность системы максимально отвечают требованиям заказчика.

В рамках проекта были автоматизированы все блоки операционной деятельности компании — от управления ассортиментом до ведения закупок и ВЭД. Переход на новое решение способствовал повышению управляемости компании благодаря систематизации основных процессов. Повышение качества предоставляемых услуг было достигнуто за счет развертывания нового веб-сайта с дополнительными сервисами. Реализация блока прогнозирования позволила снизить влияние человеческого фактора в процессинге закупок, а также оптимизировать управление складскими запасами.

В системе полностью автоматизирован весь процесс продаж, таким образом, что стало возможно работать без участия человека с момента размещения заказа на автозапчасти на сайте до отправки машины с товаром клиенту. В ходе проекта команда «Корус Консалтинг» интегрировала ERP-решение с внутренними информационными системами ГК «Автоконтинента» — WMS, веб-сайт; том компании, SMS-сервисом, а также аналитической системой Microsoft OLAP и решением по управлению запасами.

Таким образом, руководство ГК «Автоконтинент» получило эффективный инструмент управления бизнесом, который позволил сократить ручной труд и максимально автоматизировать большинство операций.

«Платформа Microsoft Dynamics AX дала возможность упорядочить бизнес-процессы компании от построения прогноза спроса до формирования конкретных планов, а функциональность сводного планирования позволяет рассчитывать закупки автоматически. При этом, мы экономим ресурсы, не тратим время на повторяющуюся работу специалистов и избегаем ошибок, связанных с человеческим фактором. Новая ERP-система - гибкая и производительная - полностью соответствует требованиям бизнеса компании с учетом намеченных темпов роста», — отметил Виктор Орехов, коммерческий директор ГК «Автоконтинент».

«Одна из особенностей бизнеса компаний-дистрибуторов – это необходимость оперативного принятия решений. Правильно выбранная технологическая платформа может не только поддержать скорость работы, но и стать надежной основой для успешного развития организации. “Корус Консалтинг” имеет многолетний опыт работы с рынком дистрибуции. В рамках проекта наши специалисты смогли усовершенствовать и автоматизировать основные бизнес-процессы компании, освободив сотрудников от рутинных задач», — сказала Ксения Роднова, директор по продажам департамента ERP ГК «Корус Консалтинг».