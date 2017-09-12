Решение от NetApp и Pixit Media внедрено в студии спецэффектов Framestore

NetApp совместно с Pixit Media поставила Framestore решения, обеспечивающие производительность и масштабируемость при работе с отснятым материалом и создании спецэффектов. Framestore — креативная студия, отмеченная призами Oscar, Emmy и British Academy Film Award.

Framestore, работавшая над такими блокбастерами, как «Стражи галактики» и «Гравитация», a также сотрудничающая с ведущими мировыми брендами, включая Guinness, Coke, AT&T, BMW и Geico, реализовала решение PixStor и NetApp E-Series в Лондоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Монреале и Чикаго. Новое решение гарантирует Framestore необходимую производительность и согласованность операций во всех пяти центрах. Оно даёт возможность реализовать упрощённый низкозатратный подход к аварийному восстановлению данных, а модульная инфраструктура позволяет запускать несколько рабочих процессов одновременно.

«Нам часто необходимо иметь возможность быстро адаптироваться к обработке больших объемов данных в форматах для 4K и VR, — сказал Берен Льюис, глобальный руководитель направления интегрированных рекламных технологий Framestore. — PixStor и NetApp обеспечили нам необходимый баланс всего, что нам требуется: возможность контролировать затраты на оборудование и уверенность в том, что у нас есть партнеры, действительно понимающие специфику наших рабочих процессов. Pixit гарантирует производительность монтажных станций в рамках модели, которую мы можем с легкостью воспроизводить по всему миру».

Всемирно известной британской компании, специализирующейся на визуальных спецэффектах, требовалось решение для хранения данных с возможностью масштабируемости по мере роста бизнеса. Решение должно было обеспечить такой уровень быстродействия, чтобы сотрудники студии, работающие в процессе обработки материала после съёмок и создания визуальных спецэффектов с колоссальными объёмами данных, могли решать поставленные задачи без задержек и простоев.

Framestore сделала выбор в пользу развертывания решения от PixStor и NetApp в своём удостоенном многочисленных наград интегрированном рекламном подразделении, включающем визуальные эффекты (200 специалистов по 2D- и 3D-эффектам), окончательную обработку (19 комплектов) и рендеринг (рендеринг-ферма с 7 200 ядрами). Производительность системы как по полосе пропускания видеосигнала, так и по IOPS позволяет запускать одновременно все три группы процессов с полной нагрузкой без каких-либо ограничений для работы редакторов или специалистов по графике. Такое решение является революционным для отрасли, традиционно разделявшей нагрузки с целью избежать простоев в работе.

Высокопроизводительное единое пространство имён позволило лос-анджелесскому офису Framestore одновременно вести работу по двум проектам сверхвысокого разрешения. В студии в течение нескольких месяцев работали 60 VFX-специалистов, создававших рекламный 4K-видеоролик с частотой 60 кадров в секунду для аттракциона в одном крупном тематическом парке.

«Работа была в самом разгаре, — рассказал Дэвид Бис, ведущий системный инженер в Лос-Анджелесе, — когда Framestore взялась за отдельный VR-проект, который один создал бы массу проблем для нашей прежней инфраструктуры хранения данных».

«Система РixStor на основе NetApp помогла провести предварительную обработку — распаковку, деформирование, наложение и сшивание — съёмки с нескольких ракурсов в панорамное объёмное изображение для VR-воспроизведения в режиме реального времени», — сказал Бис. Двадцать терабайт исходного контента при распаковке превращались в 70 терабайт. В самые интенсивные периоды работы компонент PixStor функционировал в режиме 270 000 IOPS, что как минимум в несколько раз превышало возможности прежней инфраструктуры Framestore в одном пространстве имён. При этом работа над роликом для тематического парка продолжалась без каких бы то ни было задержек и перебоев, связанных с задействованием ресурсов системы для VR-предпроцессинга.

Framestore объединила программно-определяемое масштабируемое решение для хранения данных от Pixit Media с NetApp E-Series, системой хранения, которой отдают предпочтения крупные компании, специализирующиеся на обработке видеоконтента после съёмок, а также занимающиеся продакшн рабочие группы крупных эфирных вещателей и нишевые 4K-студии. Такая комбинация позволила Framestore развернуть высокоскоростную и глубоко интегрированную платформу для хранения данных.

«Развернув решение от PixStor и NetApp, Framestore получила возможность уверенно претендовать на более крупные проекты, — сказал Льюис. — Резервные копии данных с удалённых объектов совместного размещения синхронизируются каждые два часа без каких-либо потерь или неудобств для артистов, рендеринга и окончательной обработки. Учитывая, что данное решение легко реплицируется, Framestore может спокойно приступать к реализации своих амбициозных планов развития бизнеса».