Navitel обновила карты стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии

Navitel объявила о выпуске карт стран Ближнего Востока, Закавказья и Азии версии Q2 2017.

Обновление включает в себя 11 стран: Азербайджан, Армения, Вьетнам, Грузия, Индия, Иран, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Турция, Узбекистан.

Карты нового релиза содержат 3 930 793 км дорожного графа, 7 526 680 POI, 777 364 городов и населенных пунктов, из которых 36 582 — с адресным поиском и улично-дорожной сетью.

Грузия. Добавлены названия улиц в Гагре. Обновлены развязки Тбилиси.

Пакистан. Добавлено 89 новых 3D моделей в г. Лахор.

В карты всех стран включена жилая и промышленная инфраструктура городов и населенных пунктов с адресным поиском, подробная дорожная сеть, включающая все улицы и дороги с учетом направленности движения, развязок, кругового движения и прочей навигационно-значимой информации.

Карты релиза Q2 2017 работают только с версией «Навител Навигатор» 9.7.2493 и выше.