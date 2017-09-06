Avast представила бизнес-решения Avast Business для обеспечения безопасности малого и среднего бизнеса

Avast объявила о выпуске портфеля бизнес-решений Avast Business для обеспечения безопасности для малого и среднего бизнеса. Благодаря интеграции технологий и инфраструктуры обнаружения угроз, произошедшей после покупки Avast компании AVG в сентябре 2016 года, новый, объединенный портфель обеспечивает самую сильную на сегодняшний день защиту безопасности малого и среднего бизнеса и гарантирует его непрерывность путем сокращения времени простоя и потери производительности из-за атак вирусов-вымогателей и других угроз безопасности. В настоящее время расширенные функции антивируса и сохранения персональных данных доступны на трех уровнях защиты для конечных устройств.

«После того, как Avast приобрела AVG, мы сосредоточились на объединении всего лучшего, что есть в портфелях бизнес-продуктов, инструментах и системах обеих компаний, чтобы создать более мощный механизм защиты с индивидуальными решениями. В то же время, такие совместные усилия и упрощенный подход сделают работу с нашей компанией еще проще» — сказал Кевин Чапмен, старший вице-президент и генеральный директор департамента SMB компании Avast. — «Сейчас мы представляем единый портфель эффективных инструментов и ресурсов безопасности под брендом Avast Business, который поможет предотвратить взломы и киберпреступления, избежать потери данных, простоя и ущерба в работе. Анонс Avast Business — очередной этап в объединении Avast-AVG, который позволяет создавать будущее кибербезопасности для наших бизнес-клиентов».

Сегодняшняя карта угроз показывает, что для малого и среднего бизнеса как никогда важно внедрение проактивной и специализированной защиты. К сожалению, некоторые представители СМБ испытывают затруднения с внедрением этих столь необходимых решений и политик безопасности. Недавнее исследование Avast показало, что 9 из 10 предприятий малого и среднего бизнеса уверены, что в ближайшие пять лет информационная безопасность станет одной из главных задач для их бизнеса, однако каждый третий респондент не планирует в ближайшем будущем проекты по усовершенствованию своей инфраструктуры безопасности.

Портфель Avast Business решает эту проблему, предлагая индивидуальные услуги, которые упрощают безопасность и помогают малому и среднему бизнесу выбрать единственно верное решение для защиты своего бизнеса. Также предприятия получают преимущества при использовании сети обнаружения угроз Avast для выявления и остановки вредоносных программ и онлайн-угроз в режиме реального времени. Сеть обнаружения угроз Avast, работающая с помощью более 400 миллионов конечных пользователей и при поддержке технологий машинного обучения и искусственного интеллекта, является, возможно, самой большой и передовой в мире.

Портфель решений для бизнеса Avast Business включает в себя три уровня защиты конечных устройств для операционных систем Windows и Mac с дополнительной консолью управления, доступной в облаке или локально, а также приложения Managed Workplace и CloudCare.

Avast Business Antivirus: Полнофункциональное решение для защиты конечных устройств обеспечивает безопасность в реальном времени на четырех уровнях: документы, электронная почта, сетевой и поведенческий экраны. Также сюда входят: новый антиспам, интеллектуальное сканирование, песочница, проверка подлинности сайтов, функции Wi-Fi Inspector и фирменная технология Avast CyberCapture.

Avast Business Antivirus Pro: Включает все функции Avast Business Antivirus, а также службы защиты данных для сервисов Microsoft Exchange и Sharepoint, утилиты Software Updater для сторонних обновлений ПО и Data Shredder для регулярного удаления файлов.

Avast Business Antivirus Pro Plus: Включает все функции Avast Business Antivirus Pro, а также защиту идентификации для подключения к Wi-Fi и управления паролями, чтобы обеспечить безопасность сотрудников.

Avast Business Management Console: Доступна в качестве дополнения к решениям безопасности конечных устройств через облачную или локальную сеть. Гарантирует защиту и своевременное обновление конечных устройств с помощью консоли центрального управления.

Avast Business Managed Workplace: Предлагает интеграцию Avast Business Antivirus Pro Plus прямо на платформу удаленного мониторинга и управления Managed Workplace для обеспечения максимального уровня защиты конечных устройств от Avast. Последняя версия также включает оценку безопасности сайта, позволяющую легко идентифицировать риски, обмениваться информацией и решать проблемы безопасности.

Avast Business CloudCare: На данный момент Avast Business Antivirus Pro Plus доступен в качестве опции службы безопасности CloudCare. Веб-портал безопасности CloudCare позволяет с легкостью удаленно управлять несколькими сетями с центральной платформы и предоставлять услуги безопасности на основе подписки.