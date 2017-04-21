Asus представила новый двухдиапазонный высокоскоростной повторитель ASUS RP-AC87

Asus объявила о выпуске двухдиапазонного повторителя RP-AC87 с поддержкой стандарта Wi-Fi 802.11ac.

Asus RP-AC87 способен работать на скорости до 1734 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц и одновременно на скорости до 800 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц, что в общей сложности дает пропускную способность сети до 2534 Мбит/с. Работая в режиме 4х4 MIMO, ASUS RP-AC87 обеспечивает увеличенную зону покрытия беспроводной сети. Таким образом, он отлично подходит для построения беспроводной сети в больших помещениях и многоэтажных домах.

Самым простым способом подключения Asus RP-AC87 к беспроводной сети является использование технологии WPS, при этом встроенный светодиодный индикатор поможет найти оптимальное положение повторителя. Кроме того, пользователь может подключить его к сети с помощью фирменного мобильного приложения Asus Extender без использования ПК. Благодаря поворотному механизму штекера питания, Asus RP-AC87 всегда можно расположить в вертикальном положении, которое является оптимальным для эффективной работы.

Повторитель Asus RP-AC87 подключается к уже существующей беспроводной сети и позволяет расширить ее зону покрытия в местах слабого приема, поэтому он станет отличным дополнением для современного маршрутизатора, поддерживающего стандарт Wi-Fi 802.11ac.

Благодаря поддержке технологии MIMO (4х4) повторитель Asus RP-AC87, оснащенный четырьмя внешними антеннами, обеспечивает стабильный сигнал в помещениях большой площади. Даже в самых удаленных комнатах вашего дома теперь будет доступна высокоскоростная сеть для подключения к Интернету всего разнообразия цифровых устройств.

Высокоскоростной повторитель Asus RP-AC87 станет решением для трансляций на другие устройства видео с разрешением 4K UHD, онлайн игр и работы с другими приложениями, которые требуют широкого пропускного канала.

Настройка Asus RP-AC87 не требует установки драйверов и совершения каких-либо манипуляций с клавиатурой и мышкой. С помощью интуитивно-понятного мобильного приложения ASUS Extender вы с легкостью введете всю необходимую информацию для подключения повторителя к сети. Кроме того, в приложении вы найдете полезные советы, как лучше разместить маршрутизатор в вашей квартире. Другим способом моментального подключения повторителя к беспроводной сети является технология WPS. Два светодиодных индикатора позволяют мгновенно оценить уровень сигнала в каждом из рабочих диапазонов, что особенно полезно при поиске оптимального положения повторителя в вашей квартире.

Благодаря поворотному механизму штекера питания Asus RP-AC87 можно расположить в вертикальном положении, которое является оптимальным для эффективной работы.

Новый Asus RP-AC87 поддерживает три режима работы. Помимо беспроводного повторителя, он может играть роль беспроводной точки доступа и сетевого моста, что делает его универсальным устройством.

В режиме сетевого моста Asus RP-AC87 можно подключить к различным Ethernet-совместимым устройствам, таким как «умные» телевизоры, мультимедийные плееры, игровые консоли и компьютеры, чтобы реализовать в них поддержку Wi-Fi.

Для работы повторителя в режиме точки доступа необходимо подключить его к проводной сети, после чего он будет «раздавать» Интернет для ноутбуков, смартфонов и других Wi-Fi-совместимых гаджетов. Режим точки доступа может также пригодиться при наличии однополосного маршрутизатора прошлого поколения, работающего только на частоте 2,4 ГГц, что позволит ему работать в диапазоне 5 ГГц на скорости до 1734 Мбит/с и одновременно увеличит его скорость до 800 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц. Кроме того, при подключении к уже существующей сети в диапазоне 5 ГГц повторитель Asus RP-AC87, работающий в режиме точки доступа, позволит создать дополнительную сеть, чтобы вы могли подключить еще больше устройств.