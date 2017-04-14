В России стартуют продажи планшетов Galaxy Tab S3

Компания Samsung Electronics объявила о старте продаж планшетов Galaxy Tab S3 в России. С 14 апреля 2017 г. их можно будет приобрести в фирменных салонах Samsung, а также в магазинах сети «М.Видео» по следующим рекомендованным розничным ценам: 59 990 рублей за LTE-версию и 54 990 рублей за Wi-Fi-версию устройства.

Galaxy Tab S3 объединяет в себе передовые мобильные технологии Samsung. Одной из ключевых особенностей Galaxy Tab S3 является наличие электронного пера S Pen (идет в комплекте), пользоваться которым так же удобно, как и обычной ручкой. С помощью S pen можно редактировать изображения, монтировать видео, переводить текст и даже делать заметки на выключенном экране, рассказали в компании.

Планшет оснащён Super AMOLED-экраном с диагональю 9,7 дюйма, который поддерживает контент в формате 4K и HDR и обеспечивает реалистичную цветопередачу, яркость и насыщенность изображения. Кроме того, Galaxy Tab S3 — первый планшет Samsung с квадрафонической акустикой от AKG by Harman: четыре адаптивных стерео-динамика позволят обладателям новинки наслаждаться качественным звуком.



Galaxy Tab S3

Устройство оборудовано 13-мегапиксельной основной камерой с автофокусом и 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Новинка поддерживает интерфейс Vulkan API для создания высококачественной графики и функцию Game Launcher для удобного запуска игр. Среди других особенностей Galaxy Tab S3 — ёмкий аккумулятор, максимальное время работы которого составляет 12 часов, а также впервые реализованная в планшете Samsung функция быстрой зарядки.

Наконец, технология Samsung Flow, использующая биометрическую аутентификацию, позволяет по беспроводной связи подключать к Galaxy Tab S3 совместимые устройства для передачи документов и другой информации.