Apple Pay теперь доступен держателям карт Visa банка ВТБ24

С сегодняшнего дня Apple Pay стал доступен держателям карт Visa банка ВТБ24. Чтобы настроить Apple Pay, необходимо добавить кредитную или дебетовую карту ВТБ24 через приложение Wallet, сообщили CNews в ВТБ.

Оплачивать покупки с помощью Apple Pay просто — достаточно прикоснуться пальцем к датчику отпечатков пальцев Touch ID. Таким образом, пользователю не требуется заполнять длинные платежные поручения или всякий раз указывать адрес доставки или платежные реквизиты.

Номер карты клиента не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого учётной записи устройства присваивается уникальный номер, который шифруется и хранится в чипе «Безопасный Элемент». Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически.

Технологию бесконтактной оплаты в точках продаж с использованием Apple Pay поддерживают модели iPhone SE, iPhone 6 и более поздние модели, а также Apple Watch. Оплатить товары и услуги с использованием Apple Pay в приложениях и браузере Safari можно с помощью iPhone 6 и последующих моделей iPhone, а также iPhone SE, планшетов iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более поздних моделей планшетов Apple.

Apple Pay можно также воспользоваться в браузере Safari на любом компьютере Mac не старше 2012 г. выпуска с установленной на компьютер системой macOS Sierra.