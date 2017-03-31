Белгородсоцбанк намерен развивать ИТ-сервисы вместе с R-Style Softlab

УКБ Белгородсоцбанк (г. Белгород) объявил о продолжении сотрудничества с ИТ-компанией R-Style Softlab, разработчиком и интегратором банковского ПО, с целью дальнейшего развития ИТ-сервисов финансовой организации. Сотрудничество предполагает в ближайшие три года развитие установленной в кредитном учреждении АБС RS-Bank V.6 от R-Style Softlab. Также планируется, что вендор выступит основным поставщиком решений линейки RS-Connect — модулей для электронного взаимодействия банков с государственными информационными системами и ведомствами, сообщили CNews в R-Style Softlab.

В конце 2016 г. банк при поддержке ИТ-компании осуществил переход на 31 сборку АБС RS-Bank V.6, что позволило ему повысить качество обслуживания клиентов и снизить операционные риски. Дальнейшая автоматизация будет направлена на расширение контроля действий ненадежных клиентов, взаимодействие финансовой организации с юридическими лицами, бэк-офисный учет операций, совершенных с использованием пластиковых карт, включая карты «Мир», которые банк планирует запустить уже в первом полугодии текущего года, и многое другое.

Из состава линейки RS-Connect банк заинтересован в решениях для организации обмена с Центральной избирательной комиссией, Федеральной нотариальной палатой, Федеральной службой судебных приставов и модуля для проверки СНИЛС клиента через сервисы СМЭВ.

«У нашего банка большие планы по расширению бизнеса. В этом процессе на первый план выходит развитие ИТ-инфраструктуры, и для успешной реализации поставленных целей мы выбираем проверенных временем партнеров, таких как компания R-Style Softlab», — отметил Сергей Подлепинский, директор ИТ-управления Белгородсоцбанка.

«Количество ведомств, с которыми банки законодательно обязаны установить электронный обмен данными, все время увеличивается, — заявил Лев Френкель, директор департамента банковского ПО RS-Bank компании R-Style Softlab. — Мы рады, что банк рассматривает нас как стратегического партнера и, наряду с решениями для развития АБС, выбрал продукты нашей линейки для организации электронного взаимодействия с государственными ведомствами».