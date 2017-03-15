Tele2 улучшила мобильный интернет-доступ в более 30 населенных пунктах Красноярского края

Красноярский филиал Tele2 объявил об итогах работы по развитию сети в 2016 году. Как рассказали CNews в компании, техническая дирекция красноярского филиала компании реализовала проект по увеличению емкости сети 3G и запустила быстрый мобильный интернет более чем в 30 населенных пунктах.

В 2016 году Tele2 провела комплекс работ по развитию сетевой инфраструктуры в Красноярском крае. Новые базовые станции стандарта 3G были запущены более чем в 30 населенных пунктах Красноярского края: в Красноярске, Ачинске, Канске, Сосновоборске, Енисейске, с. Верхняя Уря (Ирбейский район), с. Березовка (Абанский район), д. Ярки (Богучанский район), с. Шошино (Минусинский район), с. Абалаково (Енисейский район), п. Краснокаменск, с. Можарка, д. Жербатиха (Курагинский район), с. Российка (Большемуртинский район) и других. Также оператор улучшил покрытие и повысил скорость мобильного интернета в районе аэропорта «Емельяново».

Для расширения емкости сети был реализован проект по запуску на базовых станциях стандарта 3G в Красноярском крае «третьей несущей»: для этого было смонтировано дополнительное оборудования для оказания услуг по передаче данных на трех различных радиочастотах одновременно. В результате средняя скорость мобильного интернета в расчете на одного абонента выросла на 35%. В четвертом квартале 2016 года техническая служба оператора приступила к реализации проекта «шестеризации» базовых станций 3G – установке специальных шестисекторных антенн, которые позволяют увеличить емкость сети без строительства новых станций.

Отдельное внимание было уделено развитию скоростного мобильного интернета в северных районах края — в Норильске и Норильском промышленном районе, которые обеспечиваются связью с помощью спутника. Было установлено новое оборудование, которое позволило вдвое увеличить пропускную способность спутникового канала связи.

В июле 2016 года оператор запустил технологию Self-Organized Network (SON). Интеллектуальная самоорганизующаяся сеть позволяет повысить эффективность взаимодействия сетей всех стандартов для исключения обрывов при совершении звонков и передаче данных. Также специальный модуль системы позволяет сети гибко подстраиваться к изменениям объемов потребляемого интернет-трафика, перераспределяя нагрузку между секторами базовых станций. Это обеспечивает стабильную работу быстрого мобильного интернета даже в часы пиковых нагрузок.

В 2016 году на сети 3G была внедрена технология HD-Voice, которая обеспечивает трансляцию голоса высокой четкости и максимальную разборчивость речи собеседника. HD-Voice позволяет существенно усилить реалистичность передачи голоса и создать у пользователей мобильной связи ощущение живого общения при звонках внутри сети.

Егор Шиянов, технический директор красноярского филиала Tele2, отметил: «Наши абоненты с каждым днем все больше пользуются мобильным интернетом. Поэтому самой важной задачей было сохранение скорости загрузки данных в условиях растущей нагрузки. Я считаю, что мы с ней справились. Так, в 4 квартале наши абоненты получили и передали в 2,1 раза больше данных, чем за аналогичный период 2015 года. Даже в условиях растущей нагрузки на сеть мы смогли увеличить среднюю скорость передачи данных на 35%. В 2017 году мы продолжаем развивать скоростной мобильный интернет в крае: в планах компании увеличение емкости сети 3G и запуск до конца первого полугодия сети LTE в крупнейших городах края».