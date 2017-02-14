Gemalto представила решения по шифрованию для защиты данных в облачных, корпоративных и скоростных сетях

Gemalto объявила о выпуске двух новых решений, обеспечивающих организациям скорость, производительность и безопасность во время шифрования данных в облачных и корпоративных приложениях, а также в высокоскоростных корпоративных сетях.

Новый аппаратный модуль безопасности SafeNet Luna HSM 7 от компании Gemalto предлагает масштабируемую платформу, предназначенную для выполнения максимального количества криптографических операций, включая шифрование, дешифрование, аутентификацию и цифровую подпись, обеспечивая при этом всестороннюю защиту криптографических ключей от несанкционированного вмешательства. Новые возможности позволяют организациям поддерживать шифрование в массовом масштабе и обеспечивать работу еще большего количества ключей шифрования, защищающих конфиденциальную информацию и приложения в облачной и локальной сети.

Gemalto объявила о запуске нового 100-гигабитного высокоскоростного шифратора SafeNet, обеспечивающего высокую скорость, производительность и безопасность защиты информации и конфиденциальной передачи данных посредством крупномасштабных сетей с высокой пропускной способностью. Новый высокоскоростной шифратор SafeNet CN9100, разработанный компанией Gemalto и ее партнером в области шифрования Senetas, шифрует сетевой трафик на Уровне 2 для защиты информации, которой обмениваются корпоративные офисы через сети и внутри облака, со скоростью передачи 100 Гбит/с.

На конференции RSA 2017 вышеуказанные решения для защиты данных были представлены в расширенном портфолио компании Gemalto.

«Поскольку организации все чаще делают выбор в пользу интернета вещей (IоT) и облачных приложений, уровень их требований к обработке больших массивов данных повышается. Оптимизированный контроль безопасности данных становится жизненно важным требованием, призванным обеспечить безопасность данных во время обмена данными между предприятиями, в мульти-облачных средах, между сетями и устройствами, – сказал Тодд Мур (Todd Moore), старший вице-президент подразделения Gemalto по продуктам для шифрования. – А это, в свою очередь, требует от организаций осуществления большого количества криптографических операций одновременно или за более короткое время. Это означает, что организации нуждаются в простом и масштабируемом способе обеспечения безопасности передаваемых данных для их защиты во время передачи и при хранении».

«Высокая степень масштабируемости и бесперебойности шифрования данных имеет решающее значение, поскольку организациям необходимо обеспечивать защиту большого количества данных, конфиденциальной информации, транзакций и точек подключения, – сказал Гаррет Беккер (Garrett Bekker), главный аналитик по вопросам безопасности в 451 Research. – На сегодняшний день невозможна защита только одной отдельной части экосистемы – сегодня требуется защита всего жизненного цикла данных, начиная с момента создания данных в облаке или внутри системы и заканчивая передачей таких данных за пределы сети».

Аппаратный модуль безопасности SafeNet Luna HSM 7 представляет собой высоконадежное и защищенное от взлома устройство, обладающее наилучшей в своем классе производительностью, а также лидирующей в отрасли степенью безопасности защиты криптографических ключей. Портфолио аппаратных модулей безопасности (HSM) компании Gemalto предлагает широкий спектр возможностей для обеспечения широкомасштабной безопасности, производительности и многочисленных потребностей пользователей, связанных с эксплуатацией и совместимостью устройства.

Аппаратный модуль безопасности SafeNet Luna HSM с производительностью до 10 000 RSA-2048 или 20 000 ECC P-256 операций в секунду легко масштабируется для поддержки требований к исполнению операций на таких рынках, как Интернет вещей, Blockchain и рынок шифрования данных.

Самое последнее дополнение портфолио высокоскоростных шифраторов SafeNet копании Gemalto обеспечивает защиту конфиденциальной информации со скоростью шифрования 100 Гбит. Благодаря стремлению к максимизации доступной пропускной способности, время задержки высокоскоростного шифратора SafeNet Ethernet CN9100 составляет менее 2 мкс, обеспечивая при этом безопасную и оптимизированную производительность сети при передаче большого количества информации и массивов данных в режиме реального времени с повышенной пропускной способностью.