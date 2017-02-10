«Мегафон» обеспечил связью и мобильным интернетом стадион «Зенит Арена»

«Мегафон» объявил о завершении проекта по формированию телекоммуникационной инфраструктуры мобильной связи на стадионе «Зенит Арена». Как рассказали CNews в компании, оператор в краткие сроки спроектировал и построил комплекс связи, задействовав современные технологии. Благодаря уникальному частотному ресурсу, только у абонентов «Мегафона» на стадионе «Зенит Арена» будет доступ к мобильному интернету на скорости до 300 Мбит/с.

«Новый стадион станет одной из главных площадок чемпионата мира по футболу 2018 года, здесь соберутся десятки тысяч зрителей. Емкость оборудования, которое мы установили на "Зенит Арене", на самом деле позволяет полностью пропустить трафик любого города Ленобласти», — сказал директор Северо-Западного филиала компании «Мегафон» Павел Корчагин.

Проектные работы оператор начал в июле прошлого года, а уже в декабре вывел в эфир на стадионе первые базовые станции, то есть на все работы ушло всего полгода. «Мегафон» обеспечил покрытие на стадионе с помощью уникальной распределенной активной антенной системы.

Такая система позволяет одновременно работать всем операторам связи Петербурга в стандартах DCS 1800, LTE 1800 MIMO, UMTS 2100 и LTE 2600 MIMO. При необходимости систему можно расширить и обеспечить работу сети в стандартах UMTS 900 или GSM 900. Основная аппаратная комплекса связи находится за пределами здания стадиона, что упрощает обслуживание системы и снижает потребность в кондиционировании части оборудования. При использовании такого технического решения охлаждение оборудования происходит естественным образом, на улице, и не нужно устанавливать дополнительные кондиционеры, что позволило сократить потребляемую мощность электроэнергии более чем на 300 кВт.

Чтобы каждый болельщик на «Зенит Арене» мог созвониться с родными и вести собственную онлайн-трансляцию с трибуны, «Мегафон» установил боле 450 антенн и более 800 различных устройств сложения радиосигналов, проложил более 40 км кабелей, смонтировал аппаратную для размещения оборудования общей площадью 250 кв. м. Для абонентов все эти технические детали означают, что в любой момент времени даже при максимальной нагрузке на сеть у зрителей на стадионе «Зенит Арена» будет доступ ко всем услугам связи и их качество будет наилучшим.

Оборудование, которое использует «Мегафон» для обеспечения работы активной распределенной антенной системы, прошло проверку на стадионах Франции во время чемпионата Европы по футболу 2016 г.