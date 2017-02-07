Avast Software выпустила продукты по обеспечению цифровой безопасности Avast 2017

Компания Avast Software объявила о выходе версии Avast 2017 — своего флагманского программного продукта в области обеспечения цифровой безопасности (как в бесплатной, так и в премиум-версии). От предыдущей версии Avast 2017 отличается более мощным модулем безопасности и предлагает возможности продвинутого анализа, основанного на облачной архитектуре. Avast 2017 быстрее обнаруживает угрозы, а также обладает дополнительными уровнями защиты пользователей от киберпреступников, сообщили CNews в Avast Software.

Как отмечается, это первый выпуск продукта Avast для персональных компьютеров с момента приобретения AVG в сентябре 2016 г. Сочетание технологий обнаружения угроз обоих продуктов позволяет Avast обеспечивать должную защиту от киберпреступников. Новые функции и улучшения теперь доступны для любого продукта Avast 2017. Так, все продукты для защиты пользователей Avast 2017 — Avast Free Antivirus, Avast Pro Antivirus, Avast Internet Security и Avast Premier — включают следующие новые функции и улучшения: CyberCapture, Behavior Shield, Game Mode, функция управления паролями, Wi-Fi Inspector, Passive Mode.

По словам разработчиков, облачный «умный» сканер файлов CyberCapture стал еще быстрее. В режиме реального времени он изолирует неизвестные файлы в безопасную облачную среду для более глубокого анализа и автоматически устанавливает двустороннюю коммуникацию с Avast Threat Labs для ускорения обнаружения. В настоящий момент CyberCapture анализирует около 10 тыс. новых файлов в день, принимая решения более чем по половине файлов в течение пяти и менее минут.

Новая функция Behavior Shield постоянно отслеживает подозрительное поведение любого запущенного на компьютере ПО и автоматически защищает пользователя от мгновенных угроз, вредоносных программ и кибершпионажа за паролями и банковскими реквизитами, что обычно невозможно при использовании традиционных методов обнаружения. Behavior Shield особенно эффективен в случае возникновения угроз от программ-вымогателей, отметили в Avast Software.

Игровой процесс больше не прерывается с новым режимом Game Mode от Avast. Он автоматически определяет запуск игры и позволяет достичь максимальной скорости. Когда Avast 2017 переходит в Game Mode (режим игры), он не только приостанавливает все уведомления и фоновые процессы Avast, но и задерживает остальные уведомления, а также ставит на паузу обновления Windows Updates.

Avast Passwords были переработаны для усиления безопасности пользователей ПК и Mac. По словам разработчиков, пароли пользователей защищены и хранятся в одном удобном месте. Avast Passwords автоматически управляет паролями от всех онлайн-аккаунтов. В премиум-версии продукта пользователь автоматически получает уведомление, если данные его аккаунта оказываются раскрытыми в интернете, а также имеет доступ к блокировке паролей на компьютере с телефона.

Wi-Fi Inspector от Avast, был впервые запущен в 2014 г. в рамках Avast Home Network Security. Wi-Fi Inspector автоматически сканирует домашние сети для выявления уязвимых устройств, а также предоставляет пошаговые инструкции для решения проблем с безопасностью. Сейчас это особенно актуально, так как крупные ботсети, например, недавний Mirai, научились успешно атаковать IoT-устройства и домашние роутеры.

Новый режим Passive Mode позволяет пользователям запускать два антивируса одновременно, выбирая те функции, которые они предпочитают в каждом из решений, не снижая эффективности ПК и не требуя удаления или новой установки решений.

Последняя версия Avast 2017 появилась вслед за выпуском компанией в начале января обновленных продуктов AVG. Совместная работа двух лабораторий по изучению угроз позволила оптимизировать безопасность пользователей. Сеть Avast по обнаружению угроз использует поведенческий анализ на основе облачной архитектуры, технологии искусственного интеллекта, а также доступ к сетям более 400 млн конечных пользователей для обнаружения и нейтрализации угроз в режиме реального времени. Технология поведенческого анализа AVG теперь интегрирована в продуктовую линейку пользовательских продуктов Avast 2017.

«Выпуск новых релизов Avast и AVG — важный этап для компании после объединения наших команд и технологий. Каждый продукт сейчас представляет лучшие стороны Avast и AVG. Наш совместный опыт работы с технологиями машинного обучения и искусственного интеллекта означает, что теперь мы выявляем и устраняем угрозы на новом уровне, защищая 400 миллионов пользователей по всему миру», — заявил Винс Стеклер, генеральный директор компании Avast.

Новые версии Avast 2017, включая Avast Free Antivirus, Avast Pro Antivirus, Avast Internet Security и Avast Premier, теперь доступны для всех текущих пользователей Avast. Их можно загрузить на сайте www.avast.com.