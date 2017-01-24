Epson начинает продажи ультракороткофокусных интерактивных проекторов Epson EB-1400

Epson представила серию новых ультракороткофокусных проекторов Epson EB-1400, которые позволят проводить видеоконференции, вебинары и презентации независимо от того, находятся ли слушатели в том же помещении или на другом конце света. Как рассказали CNews в компании, новые проекторы обеспечивают изображение Full HD размером до 100 дюймов, поддерживают беспроводное подключение по Wi-Fi, удаленный доступ и переговоры по Skype.

Николай Ахметджанов, менеджер по проекционному оборудованию компании Epson, отметил: «Для того чтобы создать современную переговорную комнату — достаточно использовать новые ультракороткофокусные проекторы Epson серии EB-1400. Эти проекторы могут работать по Wi-Fi и предоставляют впечатляющие интерактивные функции на масштабируемом экране размером до 100 дюймов, чего не могут предложить плоскоэкранные решения. Это отличное решение для создания современного и интерактивного зала переговоров».

Проекторы Epson поддерживают функцию разделения экрана (Split-screen): при трансляции с двух источников на экран проектора можно вывести, например, презентацию и одновременно проводить видеоконференцию. Благодаря функции прикосновения пальцами или с помощью двух электронных ручек-указок можно самостоятельно управлять презентацией, добавлять комментарии, сохранять, пересылать и распечатывать изображение, демонстрируемое на экране. Проекторы оснащены встроенными динамиками на 16 Вт, благодаря чему нет необходимости в использования дополнительного аудио-оборудования или кабелей.

Компании, для которых важна безопасность данных, оценят функцию защиты паролем доступа при совместном использовании экрана. Кроме того, особое внимание уделено безопасности беспроводного подключения.

Epson EB-1460Ui – старшая модель в линейке, разработанная специально для проведения встреч в формате видеоконференций. Проектор поддерживает функцию удаленного рабочего стола: пользователь сможет удаленно подключиться к своему компьютеру, где бы он ни находился. Пользователи могут делиться контентом с мобильных устройств на основе iOS или Android благодаря приложению iProjection. Для владельцев устройств на базе Android/Windows доступна функция дублирования экрана благодаря поддержке Miracast.

Помимо Epson EB-1460Ui в линейку входят еще две модели: Epson EB-1450Ui и EB-1440Ui. Оригинальная технология Epson 3LCD в этих проекторах обеспечивает яркое, естественное и четкое изображение размером до 100 дюймов и яркостью до 4400 люмен. Устройства линейки обладают разрешением WUXGA, увеличенный ресурс лампы (до 10 тыс. часов в эко режиме) помогает сократить затраты на сервисное обслуживание и снижает энергопотребление.

Проекторы Epson серии EB-1400 появятся в продаже в конце февраля 2017 г.