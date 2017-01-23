На складе «Шахово» построен спецполигон для тестирования беспилотных грузовиков

Результаты тестов беспилотных грузовых автомобилей на готовом к открытию специальном полигоне в Подмосковье позволят ускорить процесс запуска фур с автопилотом на федеральных дорогах страны. Об этом заявил заместитель главы Росавтодора Игорь Астахов в рамках поддержки инновационного проекта транспортной компании Traft, запуск которого намечен уже на май. Центром тестирования автомобилей-беспилотников станет база в подмосковной деревне Шахово, где воссозданы все типы дорожных покрытий, сообщили CNews в Traft.

Полигон создан на базе логистического складского комплекса «Шахово» в районе одноименной деревни в домодедовском районе Подмосковья. Экспериментальная площадка построена девелоперским холдингом TIS по заказу транспортной компании Traft, которая в 2017 г. планирует завершить испытания существующих аппаратно-технических комплексов для беспилотного управления и осуществить первый коммерческий рейс беспилотным грузовиком из своего автопарка. На данный момент полигон открыт только для тестирования грузовиков самой компании Traft, однако уже с августа 2017 г. сможет принять и других автопроизводителей, занимающихся разработкой и тестированием беспилотников. Соответствующие приглашения уже отправлены в российские представительства ряда компаний, в их числе — VolgaBus, Volvo, Sollers.

По словам исполнительного директора Traft Артура Мурадяна, существующие полигоны, предназначенные для тестирования беспилотных транспортных средств, не подходят для компании: миниатюрная площадка в Ногинске не обладает должной инфраструктурой для тестирования грузовиков по методикам, разработанным в организации, а полигон в Набережных Челнах, на котором тестирование проводит «Камаз», расположен слишком далеко, и перевозить туда из Москвы беспилотные грузовики слишком дорого.

Шаховский полигон оборудован целой серией препятствий и специальных зон (локаций), которые моделируют все дорожные ситуации, типы покрытий и даже движение по пересеченной местности. Предусмотрены три вида дорожного полотна — идеальный новый асфальт с четкой разметкой, покрытие средней степени потертости с колеями, а также покрытие высокой степени износа с минимальным количеством разметки. Статичные и подвижные блоки разного размера и цвета имитируют различные транспортные средства — «поток автомобилей».

Предусмотрена и полоса разгона для анализа работы системы экстренного торможения на скорости 20, 40, 60 и 80 км/ч при различной степени загрузки фуры (5, 25, 50 и 100%).



Схема полигона

По словам представителей Traft, проблема любого полигона — в его предсказуемости. Пилоты автомобилей через короткий промежуток времени уже наизусть запоминают все изгибы трассы, поэтому тестирование происходит не совсем объективно. Этот момент был учтен при разработке площадки: главная особенность полигона в Шахово — программируемая изменчивость его ландшафта, что позволит создавать беспилотнику эффект непредсказуемой дорожной обстановки, как это бывает в реальной жизни, подчеркнули в компании. Изменению в короткие сроки подвергается дорожное полотно (открываются специальные люки и полости, имитирующие ямы, выбоины и колеи), дорожные знаки затемняются с разной степенью интенсивности, создавая эффект плохой видимости, а движущиеся блоки из пеноматерилов, имитирующие автомобили, можно настроить на движения с разной амплитудой и скоростью — под стать степени загруженности автомобильных дорог.

Основные локации полигона позволяют проводить на нем тестирования и легковых беспилотных автомобилей. Первые же тесты грузовых фур у Traft запланированы на май текущего года — к этому времени компания, как ожидается, завершит диагностику аппаратно-технических комплексов и программного обеспечения, предоставленного ей разработчиками в рамках открытого конкурса, объявленного в декабре 2016 г. На данный момент на конкурс подано 11 заявок от крупных производителей и небольших частных инженерных групп, две из них отклонены из-за несоответствия базовым требованиям в техническом задании; наиболее подходящее компании решение из оставшихся будет выбрано до конца марта.

Испытания фур с автопилотом на подмосковном полигоне будут включены в программу мероприятий Росавтодора в рамках национального проекта «Караван», участие в котором также принимает Traft. В ближайших планах перевозчика — запуск сезонного движения беспилотных грузовиков между Москвой и Краснодаром в летний период. Кроме того, для проезда автомобилей с автопилотом федеральные дорожники ведут подготовку участка трассы М-7 «Волга» (Казань — Набережные Челны), который будет готов в 2018 г.

Ранее глава Федерального дорожного агентства Роман Старовойт на встрече с представителями рынка грузоперевозок отметил, что по прогнозам аналитиков к 2020 г. по всему миру будет насчитываться более 10 млн беспилотных транспортных средств. К этому времени основные федеральные дороги в России также будут готовы для проезда такого транспорта.