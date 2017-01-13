LG анонсировала свой первый Bluray-плеер с разрешением 4К и поддержкой Dolby Vision

Компании LG Electronics (LG) и Dolby Laboratories, Inc. представили Bluray-плеер LG UP970 Ultra HD. Это первый Bluray-плеер компании с разрешением 4К, поддерживающий технологию Dolby Vision с расширенным динамическим диапазоном изображения (HDR), сообщили CNews в LG.

Bluray-плеер LG UP970 Ultra HD создает яркую и живую картинку. Технология HDR применяется в современных кинотеатрах мира, оснащенных системой Dolby. В свою очередь, технология Dolby Vision усиливает яркость и контрастность изображения, а также расширяет палитру насыщенных цветов, рассказали в компании. Функция Dolby Vision появится в плеере UP970 после будущего обновления прошивки. Плеер UP970 совместим с двумя форматами HDR, поддерживая и общий формат HDR10. Это позволяет потребителям воспроизводить практически любой контент в формате HDR, подчеркнули в LG.

С плеером LG UP970 можно просматривать не только любые материалы в формате HDR, но и смотреть фильмы и видеоролики с поддержкой Dolby Vision. Данная технология объединяет все этапы создания, распространения и воспроизведения контента. По данным Dolby Laboratories, сегодня в формате Dolby Vision доступны фильмы более чем 80 киностудий. Кроме того, поставщики видео по запросу предлагают свыше 100 часов оригинального контента в формате Dolby Vision. Ожидается, что в ближайшем будущем (по прогнозам — в начале 2017 г.) потребители во всем мире смогут приобретать Bluray Ultra HD-диски с фильмами в Dolby Vision.



Bluray-плеер LG UP970 Ultra HD

Новинка оснащена и другими технологиями повышения качества изображения. Так, устройство поддерживает 10-битную глубину цвета и цветовой охват по стандарту ITU-R BT.2020. Поддерживается и воспроизведение файлов в формате высокоэффективного видеокодирования (HEVC). Плеер совместим с различными современными аудиоформатами, включая Dolby True HD, Dolby Atmos и DTS-HD Master Audio.

LG UP970 Ultra HD оснащен двумя HDMI-портами, портом HDMI 2.0a для вывода видеосигнала в формате Ultra HD и портом HDMI 1.4 для вывода аудиосигнала на звуковые устройства класса Hi-Fi (например, на аудио/видеоресиверы и звуковые панели), что обеспечивает высокое качество звука. Подключение к сетям Ethernet и Wi-Fi обеспечивает доступ к потоковому видео на сайтах Netflix и YouTube, а USB-порт позволяет воспроизводить фильмы, изображения и музыку со съемных носителей, отметили в LG.