Мобильный кошелек Wa! для банка BNP Paribas получил систему безопасности от Gemalto

Gemalto объявил о поставке европейскому банку BNP Paribas решения Ezio Mobile Protector, обеспечивающего высокую степень безопасности для защиты Wa!, мультибрендового омниканального мобильного кошелька, который сочетает в себе платежи, купоны и программы лояльности. Как рассказали CNews в компании, решение Mobile Protector компании Gemalto включает SDK (пакет средств разработки ПО), а также функцию регистрации клиента и сервер аутентификации.

Решение обеспечивает комплексную защиту всех мобильных платежей, осуществляемых посредством Wa!. В настоящее время банк запускает пилотную версию Wa! во Франции в сотрудничестве с Carrefour, второй по величине мировой компанией розничной торговли, имеющей 12,3 тыс. магазинов в 35 странах.

Wa! позволяет потребителям осуществлять безопасные платежи, используя свои смартфоны. После загрузки приложения решение компании Gemalto обеспечивает простой процесс регистрации и его активацию при помощи PIN-кода, отправленного по SMS. Потребители подтверждают платежи посредством своего PIN-кода или отпечатка пальца. Кроме того, при помощи Wa! потребители могут получать или покупать купоны и бонусы программы лояльности, используя один и тот же кошелек. Комплексный процесс купли-продажи открывает новые горизонты в сфере торговли, задавая новые стандарты отношений между организациями розничной торговли и клиентами.

Методы обеспечения безопасности от компании Gemalto стали фактором, благодаря которому BNP Paribas впервые в истории удалось получить разрешение на использование мобильного кошелька от французской межбанковской организации GIE-Cartes Bancaires. Решение Mobile Protector обеспечивает защиту данных пользователя, что подтверждено недавним прохождением сертификации в ANSSI CSPN, признанного стандартом безопасности программного обеспечения в промышленной сфере. Основываясь на успехе пилотной версии Carrefour, BNP Paribas планирует развернуть Wa! в партнерстве со многими другими компаниями розничной торговли, стремящимися улучшить качество обслуживания своих клиентов.

«Компания Gemalto предоставила отличное и простое в использовании решение, идеально подходящее для наших потребностей в области обеспечения мобильной безопасности, – сказал Яцек Шпакевич (Jacek Szpakiewicz,), генеральный директор RMW, компании-разработчика мобильного кошелька Wa!. – Активное участие творческих команд компании Gemalto на протяжении всего проекта позволило нам оптимизировать интеграцию решения и разработку приложения».

«Wa! является мультибрендовым, омни-канальным и полностью защищенным платежным решением, которое представляет собой будущее мобильного кошелька как для банков, так и для организаций розничной торговли, – отметил Филипп Кембриель (Philippe Cambriel), президент подразделения Gemalto в Европе, Средиземноморье и СНГ. – BNP Paribas успешно воплотил эту смелую концепцию в реальность, демонстрируя то, как строгие стандарты в области мобильной безопасности могут гармонично сочетаться с обеспечением максимально возможной легкости использования технологии потребителем».