Компания Samsung Electronics представила новейшую линейку домашних аудио- и видеопродуктов: беспроводную аудиосистему H7, новый саундбар и UHD-проигрыватели Blu-Ray-дисков. Новые устройства отличаются элегантным минималистичным дизайном и расширенными возможностями интеграции с другой техникой, сообщили CNews в Samsung Electronics.

«Наша важнейшая задача при создании новых продуктов — обеспечить чистый, выразительный и объемный звук, чтобы создать для пользователей еще более яркие впечатления, — прокомментировал запуск старший вице-президент Samsung Electronics Джурак Чои (Jurak Choi). — В этом году акцент был сделан на пользователях-аудиофилах, нуждающихся в едином решении, которое не только подходит их увлечениям, но при этом обеспечивает уникальное качество домашнего воспроизведения звука».

Особенность новейшей линейки аудио от Samsung — технология UHQ (Ultra High Quality), которая обеспечивает кристальное 32-битное звучание с любого источника, способного воспроизводить 8-24-битный звук, утверждают в компании. «Технология UHQ-аудио повышает качество звука с различных источников до 32 бит как при проводном, так и при беспроводном подключении, — пояснили в Samsung Electronics. — 32-битная технология обеспечивает звучание высокого качества, более близкого к оригиналу по сравнению с существующими технологиями HD-аудио».

Кроме того, в аудиопродуктах Samsung применяется технология «предотвращения искажений» (Distortion Cancelling), которая уменьшает искажения звука, прогнозируя колебания внутренних блоков громкоговорителей и контролируя эти колебания для обеспечения оптимального звука. Этот эффект работает на низкочастотных динамиках, которые склонны к сильным и непредсказуемым колебаниям при воспроизведении громких низких звуков.

Беспроводная аудиосистема H7

Samsung представила новейшее автономное аудиоустройство, которое отражает потребности пользователей, предпочитающих наслаждаться прослушиванием hi-fi-аудио. Аудиосистема Samsung H7 с технологией UHQ 32-бит обеспечивает высокое качество звучания. Данная UHQ аудиотехнология с 32-битным звуком в сочетании с системой воспроизведения басов с нижней частотой, достигающей 35 ГЦ, позволяет добиться широкого диапазона частот в рамках возможностей человеческого слуха.

В целом беспроводная акустическая система Samsung H7 сочетает в себе привлекательный дизайн и инновации. Изящная и современная металлическая отделка придётся по вкусу даже требовательным покупателям, а благодаря компактности и ретро-стилю система может стать центральным элементом в любой комнате, считают в компании.

В дополнение к этому, новая аудиосистема обладает интуитивно понятным пользовательским интерфейсом. Поворотом колеса регулятора можно не только установить желаемый уровень громкости, но и выбрать любимый плейлист в любом из поддерживаемых потоковых музыкальных сервисов.

Новый саундбар MS750

Новая модель Samsung MS750 — это первый саундбар Samsung, в котором сабвуфер встроен непосредственно в основной блок, что обеспечивает сбалансированный, чистый бас и требует меньше свободного пространства в комнате. Благодаря поддержке 32-битной технологии UHQ саундбар MS750 обеспечивает мощный звук домашнего кинотеатра на премиальных телевизорах без необходимости установки отдельного сабвуфера.

Саундбар MS750 обеспечивает эффект присутствия за счет верхненаправленного звучания — благодаря вертикальным твитерам с технологией up-mix. При использовании с интеллектуальным пультом дистанционного управления Samsung Smart Remote Control комнатная аудиосистема управляется тем же устройством, что и телевизор, что упрощает работу с домашним кинотеатром.

«Начиная с 2017 года саундбары и телевизоры можно будет включать одновременно, просто соединив оба устройства специальным кабелем. Это позволит избавиться от необходимости использования отдельных кабелей для двух различных устройств и поможет минимизировать количество проводов у телевизора», — отметили в Samsung Electronics.

Кроме того, в новейших аудиосистемах был улучшен способ настенного крепления — теперь телевизор соединяется непосредственно с саундбаром с помощью I–образной скобы. Такой подход упрощает процедуру крепления устройств — для установки требуется лишь одно крепление, и пользователям теперь не придётся делать лишние отверстия в стене.

UHD Blu-Ray плеер

Новый UHD Blu-Ray плеер Samsung M9500 воплощает в себе оптимальное решение для воспроизведения контента. Благодаря поддержке беспроводного вещания Bluetooth Wireless Streaming Support и интеграции пульта Samsung Smart Remote со всей UHD-экосистемой это оптимизированное для HDR устройство воспроизведения обеспечивает комфортный просмотр UHD-контента. А благодаря новому режиму Private Cinema Mode звук с телевизора может быть перенаправлен на наушники.

В дополнение к этим функциям, новый UHD Blu-Ray плеер позволяет анализировать источник проигрываемого контента (например, HDR, Atmos или DTS-X) и автоматически менять настройки телевизора и аудиосистемы.

Среди новых функций, реализованных в новом UHD Blu-ray плеере, в компании отметили более тесную интеграцию с мобильными устройствами Samsung, благодаря чему пользователи смогут просматривать Blu-ray контент на своих мобильных устройствах. Более того, при наличии на мобильных устройствах функции работы с панорамным контентом (в формате 360º), можно просматривать снятые панорамные фотографии и видеоролики на любом телевизоре, воспроизводя их непосредственно через UHD Blu-Ray плеер.