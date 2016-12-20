МТС развивает фиксированную сеть в Кузбассе

МТС сообщил об итогах развития сети фиксированной связи в Кузбассе. Как рассказали CNews в компании, всего с начала 2016 г. МТС вложила в строительство и модернизацию инфраструктуры фиксированной связи в Кемерово и Новокузнецке более 13 млн руб., в результате доступ к услугам высокоскоростного интернета и цифрового телевидения от МТС получили жители 3500 домохозяйств Кемерова и Новокузнецка.

С начала года более 9000 жителей Кузбасса впервые получили доступ к современным цифровым услугам связи МТС. В Кемерове домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с и цифровое телевидению от МТС появились в домах Ленинского, Центрального, Рудничного, Заводского районов города, а также жители жилых комплексов «Кемерово-Сити», «Родные просторы» и «Семейный». В Новокузнецке возможность пользоваться современным цифровыми услугам МТС получили жители новостроек в Куйбышевском, Центральном, Новоильинском и Заводском районах города.

Расширение сети фиксированной связи в регионе вызвало активный рост подключений цифровых услуг МТС. При этом самую большую динамику потребительского спроса демонстрируют услуги цифрового и интерактивного телевидения. Абонентская база сервисов ЦТВ в Кузбассе с начала году выросла на 10%. 4 из 5 новых абонентов подключают данную услугу вместе с «домашним» интернетом МТС. Количество новых абонентов интерактивного телевидения МТС в Кемеровской области ежемесячно увеличивается в среднем на 15%.

«МТС – уже давно универсальный оператор, предлагающий своим абонентам полный набор услуг связи. Нашим абонентам доступны выгодные тарифы и акции, в том числе пакетные предложения на мобильную и фиксированную связь, которые оптимизируют расходы на услуги связи и обеспечивают экономию более 15% ежемесячно. В свою очередь мы предлагаем абонентам качественные услуги по разумным ценам и высокий уровень техподдержки. Для обеспечения доступа к интернету и телевидению наибольшего числа жителей Кемерова и Новокузнецка, в 2016 году мы вдвое увеличили инвестиции в строительство сетей ШПД», – отметил директор МТС в Кемеровской области Сергей Зданович.

Сеть фиксированной связи МТС в Кемерово, Новокузнецке и Осинниках построена по технологии FTTB («оптика до дома»), которая обеспечивает доступ в интернет на скорости до 100 Мбит/с и позволяет не только «серфить» в интернете на комфортных скоростях, но также транслировать высококачественное цифровое телевидение в формате DVB-C.

По итогам 2016 года МТС увеличила протяженность собственных ВОЛС в Кемеровской области почти на 4000 километров, модернизировала городские фиксированные сети и построила эффективную систему доставки контента в регионах России с использованием проводных и спутниковых сетей, в том числе за счет трансляции сигнала со спутника ABS-2. Благодаря последовательным шагам по увеличению качественного контента для всех пользователей цифрового ТВ от МТС, в Кузбассе абонентам в составе базового пакета доступны порядка 136 новостных, развлекательных, познавательных, спортивных каналов, 26 из которых — в HD-качестве. Помимо этого, пользователи могут дополнительно подключить тематические пакеты, среди которых «Наш Футбол», «Матч! Футбол!», «Viasat Премиум HD», Amedia Premium HD, «КХЛ HD», «Новостной», «Взрослый» и «Эгоист».