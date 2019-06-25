Облачные вычисления

Облако, облачная среда, облачная инфраструктура (cloud, cloud environment) – это телекоммуникационная и компьютерная среда, в которой производятся облачные вычисления; может быть частной, внутренней, корпоративной (private cloud, internal cloud), общедоступной, внешней (public cloud, external cloud) и гибридной (hybrid cloud). В случае общедоступных и гибридных облаков – это набор сервисов, предоставляемых пользователю через компьютерную сеть третьей стороны, обычно через интернет. Сервисы могут содержать средства искусственного интеллекта (ИИ, AI cloud service), могут быть аппаратными, физическими (bare-metal cloud), чисто вычислительными, со средствами хранения данных и передачи сообщений, либо более структурированными, с вертикальными (оптимизированными применительно к требованиям некоторого вертикального рынка, vertical market) и горизонтальными (рассчитанными на применение в самых разных отраслях, horizontal market) бизнес-приложениями.

Облачные вычисления, вычисления в облаке; вычисления при помощи интернет-ресурсов, интернет-вычисления (cloud computing) – общий термин, обозначающий предоставление различных услуг (сервисов) через интернет; концепция в области ИТ, объединяющая такие понятия, как виртуализация ресурсов, предоставление ПО в качестве услуги или в аренду (SaaS, software on demand), размещение информации пользователей в удаленных хранилищах данных, вообще возможности доступа клиентов (cloud client) к самым различным информационным ресурсам интернета и через интернет (это могут быть программные продукты, пространство дисковой памяти, процессорное время мощных компьютеров и серверов, даже услуги специалистов и т. п.).

В определенном смысле это возвращение эпохи вычислительных центров с мощными суперкомпьютерами – «простой» пользователь для решения своих задач по обработке данных обращается в интернет со своего ПК, получая доступ к многочисленным ресурсоемким онлайн-приложениям и сервисам.

Особенно важное значение для цифровой экономики имеют многосервисные облачные вычисления, мультисервисное облако (multi-service cloud (также multi-service cloud computing, multi-service cloud model) – модель (архитектура) облачных вычислений с использованием многих различных сервисов, приложений, систем, платформ – для повышения гибкости в удовлетворении требований самых разных пользователей. На Индустрию 4.0 (Industry 4.0), четвертую промышленную революцию, ориентирована концепция встроенных облачных вычислений (embedded cloud). Реальные выгоды компаниям приносит облачная робототехника (cloud robotics) – «мозги» облачных роботов, как говорит само название, находятся в вычислительном облаке, что позволяет широко использовать средства ИИ, а также другие ресурсоемкие программные средства и технологии, гибко создавать новые архитектуры и новые бизнес-модели.

В целом, популярность облачных вычислений обусловливается удобствами и экономической эффективностью их использования. Например, предприятию часто выгоднее идти на клаудсорсинг (cloudsourcing) и платить по факту за облачные вычисления как за услуги, предоставляемые провайдерами (cloud provider, CP), вместо того чтобы приобретать дорогостоящую аппаратуру и ПО и нанимать своих специалистов.

Почему это важно для бизнеса?

Облачные технологии и облачные сервисы (ОТ и ОС) уже широко применяются в бизнесе – они одна из ключевых составляющих формирующейся инфраструктуры ЦЭ и их роль в среднесрочной перспективе будет только усиливаться при среднегодовом росте 15%. Отметим, что облачные сервисы легко доступны из любой точки мира, поэтому они исходно имеют высокий экспортный потенциал.