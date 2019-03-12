DLP-системы научились предотвращать кражу паспортов

Современные DLP-системы умеют распознавать в потоке передаваемых данных документы, удостоверяющие личность. Причем перехватить попытку передачи такого документа за периметр можно даже в том случае, если речь идет об отправке по электронной почте скан-копии или печати документа на принтере.

Одна из базовых для DLP-систем задач – это обнаружение в потоке передаваемых данных различных государственных документов, удостоверяющих личность (паспорта, свидетельства о рождении, водительские удостоверения и т.п.), и предотвращение их несанкционированного распространения.

Если документы представлены в виде текстовых данных в электронных таблицах, базах данных и т.п., то обычно это не вызывает никаких проблем при условии, что DLP-система поддерживает контентную фильтрацию.

Однако что делать, если речь идет о сканах документов?

Рассмотрим на примере комплекса DeviceLock DLP, как можно создать DLP-политику, запрещающую печать на принтерах, отправку по электронной почте (SMTP) и заливку в облачные файловые хранилища сканов паспортов.

Особенность DeviceLock DLP состоит в том, что оптическое распознавание символов (OCR) производится непосредственно на компьютере пользователя резидентным OCR-модулем в составе DLP-агента. Встроенный OCR позволяет извлекать текст из графических файлов и затем проверять его правилами, построенными на анализе содержимого передаваемых файлов и данных, непосредственно в момент совершения пользователем действий с этими файлами, без их передачи на сторонний OCR-сервер. Такая архитектура позволяет DeviceLock DLP быстро принимать решение о запрещении или разрешении пользовательской операции.

Отдельно отмечу, что агентская реализация DLP-системы принципиально исключает необходимость передачи пользовательских данных за пределы защищаемого компьютера для любого типа анализа, в том числе OCR, что позволяет успешно эксплуатировать DeviceLock DLP в странах с очень жестким законодательством в сфере охраны прав работников, например, в Германии и Франции.

В качестве тестового образца будем использовать этот скан российского паспорта в формате JPG.





Для начала создадим составное правило контентной фильтрации. «Ловить» сканы паспортов мы будем по характерным для российского паспорта словам из встроенного в DeviceLock DLP словаря и по номерам, причем интерес для нас представляют только графические файлы (всего поддерживается более 30 графических форматов).





Затем применим правило контентной фильтрации к SMTP-протоколу, облачным хранилищам и принтерам. Согласно поставленной выше задаче, выставим запреты на отправку по сети и печать попавших под правило файлов. Дополнительно включим протоколирование действий пользователей, чтобы видеть в логах попытки передачи и печати сканов паспортов.









Теперь попробуем залить скан паспорта на Яндекс.Диск.





При этом в логе аудита создалась запись об этой неудачной попытке.





При попытке распечатать скан паспорта DeviceLock DLP остановит печать в момент отправки задачи на принтер и покажет вот такое сообщение.





Неудача нас постигнет и в момент отправки скана по SMTP.





В логе аудита можно увидеть все следы.





В заключении хочу добавить, что DeviceLock DLP поддерживает оптическое распознавание символов (OCR) для всех основных языков, включая русский, английский, немецкий, китайский, японский и т.д. Текст может извлекаться из отсканированных документов, сфотографированных под углом до 90 градусов к фотографируемой поверхности документов, а также скриншотов документов.

Ашот Оганесян

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