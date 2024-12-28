Эксперты ожидают появления российских СХД уровня enterprise во второй половине 2025 г.

Развитие национальной экономики требует увеличения вычислительных мощностей, что приводит к росту количества серверов и наращиванию их производительности. Для стабильности работы ядра инфраструктуры нужны как серверы, так и площадки для их размещения. Но дата-центры в условиях быстрого развития цифровизации госуправления и национальной экономики были и остаются в дефиците. По этой причине крупные заказчики инициируют строительство собственных ЦОДов, чтобы обеспечить мощностью и местом свои ИТ-системы.

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CNewsDataCenter: Крупнейшие поставщики инфраструктуры дата-центров

№ 2023 № 2022 Название организации Выручка в 2023 г. от проектов по cтроительству ЦОД, ₽млн с НДС Выручка в 2022 г. от проектов по cтроительству ЦОД, ₽млн с НДС Рост выручки 2023/2022, %
1 2 Rubytech 35 456 13 136 169,91%
2 1 Инфосистемы Джет 21 928 20 189 8,61%
3 7 СТИ 14 449 3 291 339,05%
4 3 Базовые Решения 13 551 10 368 30,70%
5 6 К2Тех 7 682 3 781 103,17%
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Выручка 20 крупнейших поставщиков инфраструктуры ЦОД за год выросла на 53%

Быстрый рост в сегменте, направленном на создание инфраструктуры центров обработки данных, предсказуем — дефицит современных ЦОД высок даже в столицах, не говоря уже о регионах. Спрос будет расти как со стороны коммерческих операторов дата-центров, так и со стороны компаний, вынужденных самостоятельно строить ЦОДы для своей инфраструктуры. После преодоления некоторого замедления, вызванного необходимостью внесения изменений в проекты, игроки рынка освоились в новых условиях и демонстрируют высокие темпы роста. По мнению опрошенных CNews экспертов, при создании центров обработки данных еще есть некоторые сложности с комплектующими, в частности, в области многопроцессорных высокопроизводительных серверов и СХД высокого уровня. Однако постоянно появляются новые решения, которые со временем способны заполнить существующие пробелы в нише топовых систем. 

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Андрей Штонда
C3 Tech

Андрей Штонда, C3 Tech: Моновендорность — спекулятивное понятие. В России нет ни одного моновендорного ЦОДа

Какие решения сегодня более всего актуальны и востребованы на рынке инженерной и ИТ-инфраструктуры? В чем секрет успеха МикроЦОДов? Что делает их особенно привлекательными в глазах заказчиков? Как российский рынок ЦОД реагирует на тренды и справляется с вызовами? Об этом с CNews беседует Андрей Штонда, генеральный директор C3 Tech (входит в C3 Group).

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Есть ли преимущества у микроЦОД перед обычными дата-центрами?

Современные бизнес-процессы требуют надежных и гибких решений для обработки данных. Традиционные дата-центры часто оказываются слишком громоздкими, требуют значительных площадей и серьезных инвестиций. Компания C3 Solutions (входит в C3 Group) предлагает МикроЦОД — решение, позволяющее развернуть вычислительные мощности практически в любом удобном месте, будь то офис, склад или производственный цех. Оно не требует создания особых условий и специально отведенного помещения.

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ИИ, машинное обучение, автоматизация: как повлияют новые технологии на рынок оборудования для ЦОД?

Рынок оборудования для дата-центров в России демонстрирует динамичное развитие, обусловленное ростом спроса на облачные услуги и цифровую трансформацию бизнеса. В условиях стремительного увеличения объемов информации и потребностей в высоких технологиях, дата-центры становятся ключевыми элементами инфраструктуры. Александр Беспалов, директор департамента развития новых продуктов Energon предлагает рассмотреть ключевые тенденции на рынке инженерного оборудования для дата-центров в России, а также спрогнозировать его будущее.

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