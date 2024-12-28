Быстрый рост в сегменте, направленном на создание инфраструктуры центров обработки данных, предсказуем — дефицит современных ЦОД высок даже в столицах, не говоря уже о регионах. Спрос будет расти как со стороны коммерческих операторов дата-центров, так и со стороны компаний, вынужденных самостоятельно строить ЦОДы для своей инфраструктуры. После преодоления некоторого замедления, вызванного необходимостью внесения изменений в проекты, игроки рынка освоились в новых условиях и демонстрируют высокие темпы роста. По мнению опрошенных CNews экспертов, при создании центров обработки данных еще есть некоторые сложности с комплектующими, в частности, в области многопроцессорных высокопроизводительных серверов и СХД высокого уровня. Однако постоянно появляются новые решения, которые со временем способны заполнить существующие пробелы в нише топовых систем.