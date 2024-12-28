Рынок инженерной и ИТ-инфраструктуры 2024
28.12.2024
Эксперты ожидают появления российских СХД уровня enterprise во второй половине 2025 г.
Развитие национальной экономики требует увеличения вычислительных мощностей, что приводит к росту количества серверов и наращиванию их производительности. Для стабильности работы ядра инфраструктуры нужны как серверы, так и площадки для их размещения. Но дата-центры в условиях быстрого развития цифровизации госуправления и национальной экономики были и остаются в дефиците. По этой причине крупные заказчики инициируют строительство собственных ЦОДов, чтобы обеспечить мощностью и местом свои ИТ-системы.Читать полностью
CNewsDataCenter: Крупнейшие поставщики инфраструктуры дата-центров
|№ 2023
|№ 2022
|Название организации
|Выручка в 2023 г. от проектов по cтроительству ЦОД, ₽млн с НДС
|Выручка в 2022 г. от проектов по cтроительству ЦОД, ₽млн с НДС
|Рост выручки 2023/2022, %
|1
|2
|Rubytech
|35 456
|13 136
|169,91%
|2
|1
|Инфосистемы Джет
|21 928
|20 189
|8,61%
|3
|7
|СТИ
|14 449
|3 291
|339,05%
|4
|3
|Базовые Решения
|13 551
|10 368
|30,70%
|5
|6
|К2Тех
|7 682
|3 781
|103,17%
Выручка 20 крупнейших поставщиков инфраструктуры ЦОД за год выросла на 53%
Быстрый рост в сегменте, направленном на создание инфраструктуры центров обработки данных, предсказуем — дефицит современных ЦОД высок даже в столицах, не говоря уже о регионах. Спрос будет расти как со стороны коммерческих операторов дата-центров, так и со стороны компаний, вынужденных самостоятельно строить ЦОДы для своей инфраструктуры. После преодоления некоторого замедления, вызванного необходимостью внесения изменений в проекты, игроки рынка освоились в новых условиях и демонстрируют высокие темпы роста. По мнению опрошенных CNews экспертов, при создании центров обработки данных еще есть некоторые сложности с комплектующими, в частности, в области многопроцессорных высокопроизводительных серверов и СХД высокого уровня. Однако постоянно появляются новые решения, которые со временем способны заполнить существующие пробелы в нише топовых систем.Читать полностью
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