Рынок ИТ-решений в e-commerce 2023
Объем рынка электронной коммерции в России из года в год растет, и вместе с ним — сегмент цифровизации e-commerce. На фоне ухода западных вендоров компании запустили процесс импортозамещения, мигрируя на российские решения. В этот переходный период ИТ-специалистам важно обеспечить непрерывность онлайн-бизнеса, особенно в периоды, когда количество заказов резко возрастает. Чтобы максимально автоматизировать процессы, ИТ-службы активно используют такие инструменты, как ИИ, частные облака, модульная архитектура, решения PIM, интернет вещей и оптиканальные системы. По мнению опрошенных CNews экспертов рост рынка цифровизации e-commerce продолжится на фоне импортозамещения и высокого интереса пользователей к онлайн-торговле.
27.12.2023
Рынок цифровизации электронной коммерции оправился после шока в 2022 г.
Читать полностью В России, начиная с 2020 г. на фоне пандемии коронавируса, продолжается трансформация поведения покупателей — стремительными темпами растет интерес к интернет-торговле. Чтобы быть в постоянном контакте с клиентом, конкурировать за него с другими игроками рынка, предлагать удобные инструменты для совершения покупок, отечественным компаниям приходится использовать все больше ИТ-решений для автоматизации процессов в сфере e-commerce. В 2022 г. ситуацию усложнил массовый уход западных вендоров из-за санкций, что заставило ИТ-службы сосредоточить свои усилия на поддержке непрерывности онлайн-бизнеса и разработке стратегий по переходу на отечественные решения.
В России, начиная с 2020 г. на фоне пандемии коронавируса, продолжается трансформация поведения покупателей — стремительными темпами растет интерес к интернет-торговле. Чтобы быть в постоянном контакте с клиентом, конкурировать за него с другими игроками рынка, предлагать удобные инструменты для совершения покупок, отечественным компаниям приходится использовать все больше ИТ-решений для автоматизации процессов в сфере e-commerce. В 2022 г. ситуацию усложнил массовый уход западных вендоров из-за санкций, что заставило ИТ-службы сосредоточить свои усилия на поддержке непрерывности онлайн-бизнеса и разработке стратегий по переходу на отечественные решения.
От монолитов к микросервисам: как эволюционировали e-commerce решения
Читать полностью После ухода SAP и Oracle многие компании оказались в неопределенности: чем заменить решения ушедших вендоров? Какой технологический стек выбрать? О трудностях перехода рассуждают Сергей Кунцевич, технический директор компании Digital Chief, и Вячеслав Телицын, коммерческий директор Digital Chief.
После ухода SAP и Oracle многие компании оказались в неопределенности: чем заменить решения ушедших вендоров? Какой технологический стек выбрать? О трудностях перехода рассуждают Сергей Кунцевич, технический директор компании Digital Chief, и Вячеслав Телицын, коммерческий директор Digital Chief.
Олег Сенчук, Лига Цифровой Экономики: Маркетплейсы стали главным драйвером электронной коммерции
Читать полностью После ухода из России зарубежных ритейлеров отечественный рынок e-com пережил серьезную трансформацию. Как на нем отразились зарубежные санкции, проблемы с платежными системами, изменение логистических цепочек и покупательского спроса, в интервью CNews рассказал партнер Лиги Цифровой Экономики Олег Сенчук.
После ухода из России зарубежных ритейлеров отечественный рынок e-com пережил серьезную трансформацию. Как на нем отразились зарубежные санкции, проблемы с платежными системами, изменение логистических цепочек и покупательского спроса, в интервью CNews рассказал партнер Лиги Цифровой Экономики Олег Сенчук.
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