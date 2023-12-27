В России, начиная с 2020 г. на фоне пандемии коронавируса, продолжается трансформация поведения покупателей — стремительными темпами растет интерес к интернет-торговле. Чтобы быть в постоянном контакте с клиентом, конкурировать за него с другими игроками рынка, предлагать удобные инструменты для совершения покупок, отечественным компаниям приходится использовать все больше ИТ-решений для автоматизации процессов в сфере e-commerce. В 2022 г. ситуацию усложнил массовый уход западных вендоров из-за санкций, что заставило ИТ-службы сосредоточить свои усилия на поддержке непрерывности онлайн-бизнеса и разработке стратегий по переходу на отечественные решения.