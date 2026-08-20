Windows сломала классическое приложение, чтобы все перешли на новое. В нем меньше функций, но оно «ест» втрое больше памяти

Microsoft отключила ряд функций в классическом Windows Media Player, чтобы пользователи перешли в новую его версию. В частности, в нем больше нельзя управлять субтитрами. Проблема новой версии в том, что она потребляет в три раза больше оперативной памяти и в целом работает медленнее, не предлагая по-настоящему новых «фишек». И это при том, что Microsoft пообещала научить Windows 11 расходовать меньше ОЗУ.

Раньше действительно было лучше

Компания Microsoft уничтожила часть функций классического проигрывателя Windows Media Player Legacy в составе Windows 11, которые были в его составе годами. Отныне он не умеет работать с субтитрами, которыми многие пользуются при просмотре аниме или фильмов на иностранных языках. Этот плеер перекочевал в Windows 11 из ранних версий ОС, вышедших более 10 лет назад.

Как пишет профильный портал Windows Latest, основная причина такой принудительной деградации – это стремление Microsoft поскорее перевести пользователей на новую версию Windows Media Player. Но проблема здесь в том, что новый плеер мало чем отличается от классического с точки зрения возможностей, однако расходует в три раза больше оперативной памяти.

© drserg / фотобанк «Фотодженика» Microsoft испортила классический плеер, но не стала оптимизировать современный

При попытке включить субтитры в старом Windows Media Player пользователи увидят уведомление с рекомендацией по переходу на новую версию. Новшество коснулось пока только разработчиков – его внедрили в сборку Windows 11 29648.1000, и для обычных пользователей оно пока недоступно.

Дело не в возрасте

«Древность» классического Windows Media Player Legacy – явно не основная причина отключения в программе именно субтитров. Специалисты Windows Latest нашли истоки такого прицельного даунгрейда.

Обновление современного Media Player, которое впервые предоставило современному приложению возможность настройки субтитров, включая размер шрифта, цвет и фон, автоматически задавая параметры субтитров, вышло в июне 2026 г. В устаревшем Media Player такой возможности не было, но, присутствовали базовые настройки субтитров. Теперь же Microsoft завлекает всех в новую программу немного более широким разнообразием настроек, которые, стоит заметить, годами присутствуют в подавляющем большинстве сторонних плееров, в том числе и бесплатных.

Есть над чем работать

Как показали тесты Windows Latest, современный медиаплеер в Windows 11 сильно отстает от классического по своим возможностям.

Первая проблема – скорость работы. Старый медиаплеер открывает видео практически мгновенно. Современному плееру требуется заметно больше времени для выполнения той же задачи, даже на относительно мощном компьютере.

В ходе тестирования специалисты портала обнаружили, что современное приложение использует около 377 МБ оперативной памяти в режиме ожидания, тогда как устаревший медиаплеер — примерно 103,4 МБ. Разница более чем трехкратная, даже в режиме ожидания, когда плеер просто запущен и ничего не воспроизводит.

Отметим, что летом 2026 г. Microsoft пообещала до конца 2026 г. научить Windows 11 расходовать меньше оперативной памяти. Пример с новым штатным плеером показывает, что работа ей предстоит огромная.

Но «аппетит» – не единственный выявленный недостаток в новом плеере в Windows. Поддержка кодеков – вторая, и, по мнению экспертов Windows Latest, более серьезная проблема. Устаревший Media Player, код которого появился задолго до HEVC (более 10 лет назад), до сих пор воспроизводит файлы HEVC без нареканий. Современный Media Player этого не делает – нужно будет купить плагин HEVC Video Extensions в Microsoft Store, который стоит $0,99 или 83 руб. по курсу ЦБ на 20 августа 2026 г. В сторонних плеерах такое расширение покупать не нужно – почти всегда все работает «из коробки», плюс есть бесплатные архивы кодеков.

HEVC – это базовый формат видео почти для всех современных камер мобильных телефонов, поэтому просить кого-то платить только за просмотр видео, снятого им самим на свой телефон, – не самое лучшее первое впечатление от встроенного проигрывателя Windows, отмечают в Windows Latest.

История повторяется

Microsoft далеко не в первый раз пытается перевести пользователей на новый штатный плеер путем ухудшения старого. Например, в 2023 г. из него исчезло меню «Синхронизация», используемое для передачи музыки на совместимые устройства, исчезла примерно в 2023 г.

Microsoft явно хочет, чтобы современный Media Player стал проигрывателем по умолчанию, и удаление некоторых функций из устаревшего Media Player – один из способов подтолкнуть к этому. Однако новый плеер существенно уступает по своим возможностям не только старому, но и почти всем сторонним проигрывателям, в том числе и в плане оптимизации. Многие из них, например, всемирно известный VLC, распространяются с открытым исходным кодом и регулярно обновляются – вклад в их улучшение вносит мировое сообщество разработчиков.