Китай наращивает независимость. Цель на год – почти полный отказ от иностранных кремниевых пластин

Китай стремится до конца 2026 г. увеличить до 70% долю отечественных 300-миллиметровых кремниевых пластин в общей массе, закупаемой китайскими производителями микросхем. Это новый этап в плане властей стран по максимальной локализации цепочек поставок в индустрии полупроводников и ее независимости от других стран. Крупнейший китайский поставщик таких пластин может обеспечить лишь 40% внутреннего спроса.

Это все свое, родное

Власти Китая хотят до конца 2026 г. увеличить количество китайских 12-дюймовых (300 мм) кремниевых пластин, закупаемых китайскими производителями микросхем, до 70%, пишет издание Nikkei Asia Review. Кремниевые пластины – это основа производства чипов, потому что сначала микросхемы выращиваются именно на таких пластинах, а затем вырезаются и пакуются в корпуса.

Китай стремится обособить свою индустрию полупроводников, довести уровень ее локализации до максимально возможного предела. Цель – избавление от зависимости от иностранных компаний и стремление локализовать свою цепочку поставок полупроводников, поскольку микросхемы становятся все более важными в эпоху искусственного интеллекта, пишет Tom’s Hardware.

От просьбы к приказу

Официально китайские разработчики микросхем могут и дальше самостоятельно решать, к каких компаний закупать кремниевые пластины – у местных или у иностранных. Неофициально же просьба о доведении доли китайских 12-дюймовых пластин до 70% ныне является негласным требованием.

«Только 30% рынка останется открытым для иностранных игроков. Некоторые китайские производители микросхем по-прежнему стремятся выпускать более совершенные чипы, и эта часть рынка все еще нуждается в поддержке иностранных лидеров рынка», – заявил Nikkei Asia Review неназванный топ-менеджер одной из китайских полупроводниковых компаний.

Иными словами, китайские контрактные производители микросхем пока не могут обеспечить выпуск чипов по самым передовым нормам. К примеру, тайваньская TSMC в конце 2025 г. перешла на 2 нм – таких технологий у Китая пока нет.

Tarik Haiga / Unsplash Китай стремится к полной ИТ-независимости от других стран

В отчете издания отмечается, что китайские производители полупроводников, наряду с компаниями, связанными с Huawei, наращивают производство передовых для Китая чипов – с техпроцессом от 7 до 5 нм, они нужны для удовлетворения спроса на ИИ. Однако часть производства по-прежнему зависит от зарубежных кремниевых пластин.

В то же время в стране по-прежнему сохраняется спрос на микросхемы, выпущенные по устаревшим техпроцессам. «Что касается местного рынка зрелых и устаревших микросхем, то в основном местные китайские кремниевые пластины уже могут удовлетворить спрос и потребности», – добавил собеседник Nikkei Asia Review.

Китай не одинок

Китай – не единственная страна, которая зависит от иностранных поставщиков кремниевых пластин. К началу мая 2026 г. этот рынок в значительной степени контролировался Японией при помощи двух крупных игроков – компаний Shin-Etsu Chemical и SUMCO. Tom’s Hardware не указывает их доли на глобальном рынке. «Вместе эти компании занимают значительную долю в глобальной цепочке поставок полупроводников, что подчеркивает масштаб проблемы, стоящей перед Китаем в стремлении создать полностью локализованную экосистему», – отмечают эксперты портала.

Тем не менее, Китай предпринимает вполне успешные попытки по обособлению. Сейчас он в значительной степени самодостаточен в производстве 8-дюймовых (200 мм) кремниевых пластин, которые обычно используются для микросхем предыдущего поколения. Однако для конкуренции на передовом уровне необходим доступ к более совершенным 12-дюймовым (300 мм) пластинам, которые требуются для производства высокопроизводительных логических микросхем и микросхем памяти.

Такие пластины в Китае тоже производятся. Крупнейший их поставщик в этой стране – это компания Xi'an Eswin Material Technology.

По данным Nikkei Asia Review, к концу 2026 г. компания ставила своей целью нарастить выпуск 300-миллиметровых пластин до 1,2 млн в месяц. Объем внушительный, однако он способен покрыть лишь 40% внутреннего спроса.

В Китае есть и другие вендоры кремниевых пластин, например, компании National Silicon Industry Group, Zhonghuan Advanced и Hangzhou Lion Microelectronics. Они тоже стремятся к расширению собственных производств, но темп в этом плане Xi'an Eswin Material Technology взяла гораздо более быстрый.

Согласно отчету Nikkei Asia Review, Eswin уже поставляет продукцию нескольким крупным китайским производителям микросхем, включая абсолютного лидера китайского рынка – Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC). Издание говорит, что компания сотрудничает и с иностранными компаниями, не взирая на санкции и современную геополитику. В числе ее зарубежных клиентов числятся американская Micron Technology и тайваньская United Microelectronics Corporation, и скоро к ним могут присоединиться корейские Samsung Electronics и SK Hynix. Сейчас эти компании проводят валидацию ее кремниевых пластин.