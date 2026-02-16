Разделы

Суд разрешил российскому разработчику оформить иностранную технологию как свою и не возвращать 177 миллионов в бюджет

Московский суд отказался поддержать иск Минпромторга на 177 миллионов к компании «Ньюко», которая получила субсидию на создание высокотехнологичных слуховых аппаратов. Ведомство полагало, что если разработчик лишь углубил технологию датской Oticon, то платить за НИОКР не имело смысла. В суде посчитали, что подобные решение с последующей локализацией в текущей ситуации заслуживают бюджетных вливаний.

Претензии Минпромторга

Арбитражный суд Москвы отказал Минпромторгу России в иске к компании АО «Ньюко». Истец требовал расторгнуть соглашение о субсидии, выданной в 2017 г. и взыскать с ответчика 177,6 млн руб., следует из материалов картотеки арбитражных дел, на которые обратил внимание CNews. Решение принято 27 января 2026 г., в полном объеме изготовлено 10 февраля 2026 г.

Речь идет о субсидии на 60 млн руб., а также штрафе и процентах за пользование чужими денежными средствами.

Минпромторг подал иск в суд в июле 2025 г., выявив возможные нарушения при реализации проекта по созданию высокотехнологичных цифровых слуховых аппаратов, в том числе премиум-класса.

Субсидия выделена на разработку новых линеек слуховых аппаратов «Танго», «Рондо» и программно-аппаратного комплекса (ПАК) «Колибри». В итоге аппараты созданы, но на базе технологии датской компании Oticon. Например, в технических условиях производитель указывал на соглашение о производстве слуховых аппаратов по оригинальной технологии из Дании. Это исключало необходимость затрат на научные разработки, посчитали в Минпромторге.

195721_700.jpg
Freepik.com
Углубление технологии способствует и локализации, посчитали в суде

«Поставляемые Oticon комплекты деталей на 100% соответствуют комплектации оригинальных слуховых аппаратов (соотнесение исполнений слуховых аппаратов "Рондо" и "Танго" с оригинальными слуховыми аппаратами производства Oticon приведены на стр. 3 технических условий на аппараты "Рондо" и "Танго" соответственно). Указанное опровергает необходимость разработки слуховых аппаратов и противоречит сведениям, представленным в договоре», — говорится в исковом заявлении Минпромторга, на которое ссылается суд.

Так, в качестве сигнальных процессоров обработки звука использованы вычислительные платформы компании Oticon: платформа RISE для слухового аппарата «Рондо» и платформа Inium Sense для «Tango», как наиболее полно отвечающие требованиям технического задания

К тому же часть работ по документам (токсикологические исследования, утверждение руководств) сделана еще до завершения договора на опытно-конструкторские работы, что вызвало у министерства подозрения в формальности отчетности. Кроме того, получателем субсидии выступала компания «Ньюко», однако в итоге производителем аппаратов в регистрационных удостоверениях значилось ОАО «ИАИ», владелец получателя.

Минпромторг также выявил нецелевое или необоснованное расходование средств. Например, часть расходов, заявленных как внебюджетное финансирование проекта (например, содержание центров «Студии слуха» и зарплата их сотрудников), по мнению истца, не связана напрямую с реализацией проекта.

Также ответчик якобы не обеспечил минимальный объем внебюджетных средств, которые должны были как минимум в два раза превышать размер субсидии. Минпромторг настаивал, что каждое нарушение — достаточное основание для возврата субсидии в полном объеме, условие об этом включено в соглашение о выдаче субсидии. Кроме того ведомство потребовало выплатить штраф и проценты за пользование чужими денежными средствами.

Версия суда

Судья Арбитражного суда Москвы Екатерина Аксенова отвергла доводы Минпромторга, в том числе о том, что поставляемые Oticon комплекты деталей на 100% соответствуют комплектации разработанных слуховых аппаратов. Так, по версии суда, использование технологий Oticon, например сигнальных процессоров, не означает отсутствие разработки.

Это была локализация и доработка продукции под российские условия (подбор комплектующих, изменение схем, испытания), что является частью НИОКР и позволило сэкономить бюджетные средства, решили в суде.

Аксенова указала, что усовершенствование продукции и локализация производства также являются формами НИОКР. Ответчик сумел доказать, что в рамках проекта была проведена сложная инженерная работа: анализ и подбор компонентов (ресиверы, микрофоны, катушки) от разных производителей (Sonion, Knowles и др.), расчет акустических характеристик под разные модели корпусов, разработка печатных плат и подбор органов управления, проведение испытаний.

Суд признал, что «научно-технический поиск» и адаптация существующих платформ под новые задачи (добавление функций, изменение электроакустических расчетов) — это и есть содержание опытно-конструкторской работы.

Павел Лобанов, «Газпром нефть»: Для пользователя важнее не сама операционная система, а прикладное ПО и привычные рабочие процессы
Российская ОС: код доверия

«Само понятие "усовершенствование производимой продукции" неразрывно связано с таким понятием как "локализация производства"», — следует из решения суда.

«Под локализацией понимается создание в России производства на основе зарубежных технологий, при котором управление дальнейшим развитием технологий (компетенции, техническая документация, производство ключевых компонентов) в той или иной степени остается за пределами России. Локализация производств в условиях сокращения импорта и ухода иностранных компаний определена как ключевая возможность для ускорения технологического развития России, поскольку имеется острая потребность в развертывании собственных производств конечных продуктов, комплектующих изделий и сырья по тем видам, которые попали под санкционные ограничения. Такие производства будут создаваться на основе механизмов локализации», — указала Аксенова.

Программа глубокой локализации сопровождалась внесением изменений в используемые зарубежные технологии с учетом технических и функциональных требований, предъявляемых к слуховым аппаратам в России, констатировал суд.

Цели достигнуты

В итоге, по мнению Аксеновой, что цели НИОКР были достигнуты: показатель по выручки при реализации аппаратов перевыполнен на 4%. Выручка составила 224,8 млн руб. при плане в 216 млн руб.

Отсутствие реализации программно-аппаратного комплекса (ПАК) «Колибри» в 2018–2021 гг. суд счел несущественным нарушением (вызвано объективными причинами и рыночной конъюнктурой). Субсидия конкретно на этот этап не выделялась, а за недостижение показателей соглашением предусмотрен штраф, а не возврат всей суммы.

Суд также постановил, что заявление было подано с пропуском срока исковой давности. Отчет о реализации проекта был сдан в Минпромторг в 2022 г., на тот момент нареканий не возникло, а иск подан только через три года.

Минпромторг может обжаловать решение в суд вышестоящей инстанции. В ведомстве не ответили на запрос CNews. Также от комментариев воздержались в «Ньюко».

Особенности НИОКР в медицине

Эксперты считают, что даже доработка иностранных технологий не обходится без масштабных НИОКР, поэтому разрывать соглашение о субсидии — недальновидная практика.

Защищенная ОС как фундамент киберустойчивости: что нужно знать о безопасности Astra Linux 1.8
Российская ОС: код доверия

«Решения по таким делам всегда требуют очень тонкой оценки. С одной стороны, важно соблюдение требований регулятора и прозрачность использования бюджетных средств, с другой необходимо учитывать специфику высокотехнологичной разработки медицинских изделий», — считает Елена Ватутина, генеральный директор аналитической платформы «ФармЗнание».

По ее словам, в сфере слуховых аппаратов даже адаптация и доработка зарубежных технологических решений под российские стандарты, клинические требования и производственные условия могут включать значительный объем НИОКР. Это сложная инженерная и медицинская работа, особенно если речь идет о цифровых алгоритмах обработки звука, программном обеспечении и сервисной поддержке.

«Для России развитие собственных компетенций в медтехе стратегически важно. Слуховые аппараты остаются востребованным и социально значимым сегментом: потребность в качественных устройствах стабильно высокая, а доступность напрямую влияет на качество жизни пациентов», — добавила эксперт.

По мнению Ватутиной, в подобных спорах принципиально важно найти баланс между регуляторной дисциплиной и поддержкой технологического развития отрасли.

Екатерина Струкова

Екатерина Струкова


Обзор мини-ПК MSI Cubi NUC AI+ 2MG: компактное решение с ИИ-потенциалом

Обзор проектора DIGMA DP-FHD800A: доступная магия большого изображения

Лучшие устройства Dreame на распродаже 14 февраля: выбор ZOOM

Показать еще

