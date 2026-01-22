В России невероятный обвал рынка ноутбуков. Надежды на рост продаж нет из-за новых поборов

Рынок ноутбуков в России просел на 30% по итогам 2025 г. Он сократился как в деньгах, так и в единицах проданного товара. Эксперты не сомневаются – в 2026 г. ситуация не улучшится. Покупатели откладывают покупку нового мобильного ПК из-за выросшего НДС, высокой ключевой ставки, а также из-за грядущего технологического сбора, который приведет к росту цен на всю электронику в стране.

Ноутбуки не продаются

Россияне стали гораздо реже покупать новые ноутбуки, пишут «Ведомости» со ссылкой на производителя электроники Fplus, ритейлера «М.Видео» и розничного аудитора ICMR («ГФК-Русь»). По результатам 2025 г. продаж мобильных ПК в России просели на 15-30% год к году в натуральном выражении зависимости от оценки.

В 2025 г. в России было приобретено 2,9 млн ноутбуков на сумму 169-183 млрд руб. Для сравнения, годом ранее объем продаж составил 3,9 млн устройств на 212–242 млрд руб.

При этом россияне больше не торопятся покупать ноутбуки премиальных брендов. Доля Apple на отечественном рынке ноутбуков составила лишь 10%, тогда как лидерами по продажам стали тайваньская Asus с 20-процентной долей и китайская Huawei (11%). В топ-5 вошли Honor (9%) и MSI (7%). У каждой из этих компаний в ассортименте немало бюджетных моделей.

Зачем переплачивать

Одновременно с падением рынка радикально уменьшилась и сумма, которую россияне готовы тратить на новые мобильные компьютеры. Всего за год она просела сразу на 8%, составив в среднем около 58,1 тыс. руб., приводит издание статистику аналитического центра «Чек индекс» компании «Платформа ОФД».

pressahotkey / FreePik Мало кто верит, что рынок ноутбуков в России восстановится в 2026 году

Генеральный директор «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков дополнительно отметил, что продажи ноутбуков в России в 2025 г. сократились на 15% год к году в натуральном выражении. В деньгах рынок ужался заметно сильнее – на 23%.

Кто виноват

По мнению представителей Fplus, снижение продаж – это прямое следствие «общей стагнацией рынка электроники в России». Также они полагают, что вести корректные подсчеты мешает тот факт, что «часть рынка находится в серой зоне из-за неофициального ввоза». Такие продажи не отслеживаются и в общей статистике не учитываются.

Опрошенные изданием аналитики заявили изданию, что обвал рынка мобильных ПК может быть напрямую связан с ростом серого импорта. А генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что все дело, во-первых, в «перетоке продаж на маркетплейсы», во-вторых, в «увеличении доли китайских брендов низкого и среднего ценовых сегментов».

В то же время руководитель группы закупок «Мобильные решения» компании «Ситилинк» Кирилл Агеев склонен полагать, что падение продаж ноутбуков связано с большими затратами россиян «на первостепенные нужды». Что именно он относит к ним, Агеев не уточнил.

Лучше пока не будет

По мнению опрошенных «Ведомостями» экспертов, в 2026 г. рассчитывать на рост продаж не стоит. Они считают, что желание купить новый мобильный ПК в 2026 г. у россиян отобьют высокая ключевая ставка Центробанка, новый НДС, а также грядущий технологический сбор.

Чем выше ключевая ставка, тем выше ставки по кредитам. На момент выпуска материала ключевая ставка составляла 16%.

С 1 января 2026 г. НДС, заложенный в стоимость абсолютно всех товаров на российском рынке, вырос на 10% – с прежних 20% до 22%. Это автоматически означает удорожание всего, в том числе и техники.

Что касается технологического сбора, то он будет реализован в пользу отечественных производителей и заработает осенью 2026 г. Поддерживать отечественного производителя россияне будут из своего кармана, покупая электронику иностранных брендов.

Впервые о технологическом сборе стало известно в начале ноября 2025 г. Менее чем через две недели Госдума приняла закон о его введении. Как сообщал CNews, технологический сбор на ноутбук может составить 1,5 тыс. руб., а на смартфон — 750 руб., указано в предложении Министерства промышленности и торговли России. Максимальный размер сбора – 5 тыс. руб.

Отдельно собеседники «Ведомостей» упомянули рост инфляции и то, что те, кто хотел купить новый ноутбук, сделали это и теперь не будут обновлять его несколько лет. В некоторых случаях, по их подсчетам, срок пользования ноутбуком доходит до семи лет.

«В 2026 г. из-за удорожания комплектующих и повышения НДС мы ожидаем увеличения стоимости ноутбуков минимум на 7-10%», – предоставили «Ведомостям» еще одну причину для сокращения продаж ноутбуков в 2026 г. представители Fplus.