Вместо SAP. Кто и как переходит на российские ERP взамен импортных
Российский рынок ERP увеличится с 90 млрд руб., в 2024 г. до 120 млрд руб. в 2030 г., полагают в компании «Т1». Сейчас 29% российских организаций применяют ERP, из них 38% используют отечественные решения. Из отраслей экономики в наибольшей степени российские ERP востребованы в легкой промышленности, химии, металлургии и фармацевтики, в наименьшей степени - в сельском хозяйстве и ритейле.
Российский рынок ERP
Российский рынок ERP-систем в 2024 г. составил 90 млрд руб., к 2030 г. он вырастет до 120 млрд руб. Такие цифры директор центра компетенций холдинга «Т1» Алексей Стоянов привел на конференции «Нота Коннект 2025». Среднегодовой темп роста рынка (CAGR) составит 8%.
Под ERP понимается система по оптимизации и автоматизации всех ключевых бизнес-процессов предприятия, управления и планирования ресурсов.
Функциональность «эталонной» ERP
По мнению авторов исследования, «эталонная» ERP должна обладать следующим функционалом: автоматизация маркетинга, финансовый менеджмент, управление производством, управление складом, управление продажами, ценообразование, управление заказами, управление закупками, управление ОС и НМП, бюджетирование, управление персоналом, управление жизненным циклом продукта, управление техническим обслуживанием , управление качеством, информационная система управление, управление запасами, управление цепочками поставок, управление поставщиками и документооброт.
Статистика использования российскими организациями корпоративного ПО
В целом в России 29,9% организаций используют ERP. Но если среди крупных компаний доля тех, кто использует ERP, составляет 57%, то среди средних компаний - только 29%.
Среди разных видов корпоративных решений доли их использования выглядят так: СЭД (система электронного документооборота) - 78,8%, информационная безопасность (ИБ) - 69,2%, управление закупками - 48,9%, управление продажами - 40,2%, СУБД (система управления базами данных) - 38,3%, WMS (система управления складом) - 37,3%, CRM (система управления взаимоотношениями с клиентами) - 31,2%, HRM (система управление персоналом) - 31,5%, CAD/CAE/CAM/CAO (система автоматического проектирования/система автоматизации инженерных расчетов/система автоматизации производства изделий/) - 22,4%, АСУ ТП (автоматизированная система управления технологическими процессами)- 19%, PLM (технологии управления жизненным циклом изделия) - 12,7%.
За 2025 г. доля российских разработчиков ERP выросла на 10% до 60%. При этом 80% от занимаемого российскими разработчиками сегмента рынка принадлежит «1С», остальная доля принадлежит «Галактике», «Турбо» и GlobalERP. В целом на рынке ощущается неуверенность в возможности функционального замещения продуктов SAP и Oracle.
|
Направления
|
Российское ПО используется, но не преобладает (%)
|
Российское ПО используется и преобладает (%)
|
Используется иностранное ПО (%)
|
Управление закупками
|
29
|
52
|
19
|
Управление продажами
|
29
|
48
|
23
|
Управление складом
|
26
|
49
|
25
|
ИБ
|
24
|
59
|
17
|
АСУ ТП
|
34
|
22
|
44
|
CAD/CAE/CAM/CAO
|
25
|
31
|
44
|
Системы электронного документооборота
|
23
|
64
|
13
|
CRM-системы
|
26
|
41
|
32
|
ERP-системы
|
27
|
38
|
35
|
HRM-системы
|
26
|
49
|
25
|
PLM/PDM-системы
|
20
|
21
|
59
|
SRM-системы
|
30
|
19
|
51
Источник: CNews Analytics
Сейчас в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных находится 234 продукта класса ERP и правообладателя таких продуктов.
Например, «1С» внесла в реестр 29 собственных решений. С целью консолидации компетенций для создания национальной ERP-платформы было создано АНО НЦК ИСУ. Его ключевыми задачами является методолгическое обеспечение, работа над функциональны требованиями и определение приоритетов развития.
В каких направлениях ИТ достигнуты наибольшие результаты по импортозамещению
Исходя из ландшафта различных ИТ-систем, наибольшая степень импортозамещения достигнуты в сферах СЭД, информационная безопасность и управление закупками,. Здесь доля компаний, у которых преобладает российское ПО, составляет 64%, 59% и 52% соответственно.
В сферах управление складом и HRM-систем данный показатель составляет 49%, в сферах управления продажами и CRM-систем 48% и 41% соответственно. У ERP систем доля компаний, у которых преобладает российское ПО, составляет 38%, у CAD/CAE/CAM/CAO - 31%.
|
Направления
|
Российские ERP не преобладают (%)
|
Российские ERP преобладают (%)
|
Используются иностранные ERP (%)
|
Фармацевтическая промышленность
|
15
|
66
|
19
|
Лёгкая промышленность
|
18
|
65
|
17
|
Машиностроение
|
18
|
64
|
19
|
Химическая промышленность
|
17
|
58
|
25
|
Металлургия
|
20
|
56
|
24
|
Пищевая промышленность
|
26
|
52
|
22
|
Электроэнергетика
|
18
|
52
|
30
|
Угольная промышленность
|
31
|
52
|
17
|
Научные исследования
|
22
|
51
|
27
|
Строительство
|
20
|
47
|
32
|
Нефтегазовая промышленность
|
30
|
44
|
25
|
Сельское хозяйство
|
20
|
43
|
37
|
Здравоохранение
|
22
|
43
|
35
|
Транспорт и логистика
|
33
|
41
|
26
|
Финансовая отрасль
|
34
|
39
|
27
|
Розничная торговля
|
46
|
13
|
41
В наименьшей степени импортозамещение произошло в сферах АСУ ТП, PLM/PDM-систем и SRM-систем (система управления взаимоотношениями с поставщиками) - 22%, 21% и 19% соответственно. При этом в сферах АСУ ТП И CAD/CAE/CAM/CAO наибольшая доля компаний, использующих иностранного ПО - 44%. Согласно материалам исследования, затраты компаний на импортозамщение ПО составляет 8-20% от всего ИТ-бюджета.
В каких отраслях экономики наибольшие достижения по импортозамещению ПО
Исходя из отраслей экономики, российские ERP наиболее активно используются в фармацевтической промышленности, легкой промышленности, машиностроении, химической промышленности и металлургии. Здесь доля компаний, у которых преобладают российские ERP, составляет 66%, 65%, 64%, 58% и 56% соответственно.
В сферах пищевой промышленности, электроэнергетике и угольной промышленности данный показатель составляет 52%, в сфере научных исследований - 51%. В сферах строительства, нефтегазовой промышленности, транспорта и логистики и финансовой отрасли данный показатель составляет 47%, 44%, 41% и 39% соответственно.
В сферах сельского хозяйства и здравоохранения указанный показатель составляет 43%. Наименьшая доля компаний, у которых преобладает российские ERP, в розничной торговле - лишь 13%, Соответственно, в розничной торговли наибольшая доля компаний, использующих иностранное ERP - 41%. Также данный показатель высокий в сферах сельского хозяйства, здравоохранения, строительства и электроэнергетики - здесь доля компаний, использующих иностранные ERP, составляет 37%, 35%, 32% и 30% соответственно.
В нефтегазовой сфере ИТ-затраты компаний в 2024 г. составила 135 млрд руб., увеличившись за год на 155%. Доля затрат на российское ПО от затрат на приобретение и интеграцию ПО составила 14,5%. Всего на приобретение, адаптацию и интеграцию ПО пришлось 55% от всех ИТ-затрат, 24% - на ИТ-оборудование.
Исходя из ландшафта ИТ-продуктов наибольшая доля использования отечественных решений в нефтегазовой сфере наблюдается в сфере информационной безопасности - 73%. В сферах WMS и HRM этот показатель составляет 49%, в сфере ERP - 44%, управление закупками - 42%, CRM - 35%, АСУ ТП - 30%, CAD/CAE/CAM/CAO - 28%, PLM - 16%.
Импортозамещение в «Газпромнефти» и в РЖД
В «Газпромнефти» внедрение «1С» началось в 2019 г., рассказал руководитель центра систем регламентирования и финансового учета «Газпромнефть-цифровые решения» Сергей Булгаков. Сначала внедрение начиналось с небольших дочерних предприятий с минимальным числом операций. «Первый блин вышел комом, - признает Булгаков. - Первые тиражи вызывали напряженность и эмоциональность. Но мере внедрения каждый тираж брал новые процессы, при необходимости осуществлялась доработка».
В результате сейчас в «Газпромнефти» «1С» используется уже в добывающем блоке - с 800 тыс. номенклатурных единиц и 5 тыс. контрагентов. Всего в холдинге «1С» используется у 34 предприятий, из которых 10 перешли на данные продукты от SAP. Из 10 тыс. пользователей, работающих с «1C», 5 тыс. ранее работали с SAP.
У РЖД («Российские железные дороги») в сфере HR-Tech раньше был только SAP, то сейчас в холдинге в данной сфере используется уже 22 системы, рассказала замгендиректора «Цифровые решения» (подразделение РЖД) Мария Пименова. При этом функциональность значительно разрослась, а пользователь может не задумываться, с какой именно системой ему приходится работать. Пименова надеется, что в будущем функциональность, доработанная под нужды заказчика, будет появляться в коробочкой версии продукта.