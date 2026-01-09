Вместо SAP. Кто и как переходит на российские ERP взамен импортных

Российский рынок ERP увеличится с 90 млрд руб., в 2024 г. до 120 млрд руб. в 2030 г., полагают в компании «Т1». Сейчас 29% российских организаций применяют ERP, из них 38% используют отечественные решения. Из отраслей экономики в наибольшей степени российские ERP востребованы в легкой промышленности, химии, металлургии и фармацевтики, в наименьшей степени - в сельском хозяйстве и ритейле.

Российский рынок ERP

Российский рынок ERP-систем в 2024 г. составил 90 млрд руб., к 2030 г. он вырастет до 120 млрд руб. Такие цифры директор центра компетенций холдинга «Т1» Алексей Стоянов привел на конференции «Нота Коннект 2025». Среднегодовой темп роста рынка (CAGR) составит 8%.

Под ERP понимается система по оптимизации и автоматизации всех ключевых бизнес-процессов предприятия, управления и планирования ресурсов.

Функциональность «эталонной» ERP

По мнению авторов исследования, «эталонная» ERP должна обладать следующим функционалом: автоматизация маркетинга, финансовый менеджмент, управление производством, управление складом, управление продажами, ценообразование, управление заказами, управление закупками, управление ОС и НМП, бюджетирование, управление персоналом, управление жизненным циклом продукта, управление техническим обслуживанием , управление качеством, информационная система управление, управление запасами, управление цепочками поставок, управление поставщиками и документооброт.

Статистика использования российскими организациями корпоративного ПО

В целом в России 29,9% организаций используют ERP. Но если среди крупных компаний доля тех, кто использует ERP, составляет 57%, то среди средних компаний - только 29%.

© HayDmitriy / Фотобанк Фотодженика Почти треть российских организаций применяют ERP, причем 38% из используют отечественные решения

Среди разных видов корпоративных решений доли их использования выглядят так: СЭД (система электронного документооборота) - 78,8%, информационная безопасность (ИБ) - 69,2%, управление закупками - 48,9%, управление продажами - 40,2%, СУБД (система управления базами данных) - 38,3%, WMS (система управления складом) - 37,3%, CRM (система управления взаимоотношениями с клиентами) - 31,2%, HRM (система управление персоналом) - 31,5%, CAD/CAE/CAM/CAO (система автоматического проектирования/система автоматизации инженерных расчетов/система автоматизации производства изделий/) - 22,4%, АСУ ТП (автоматизированная система управления технологическими процессами)- 19%, PLM (технологии управления жизненным циклом изделия) - 12,7%.

За 2025 г. доля российских разработчиков ERP выросла на 10% до 60%. При этом 80% от занимаемого российскими разработчиками сегмента рынка принадлежит «1С», остальная доля принадлежит «Галактике», «Турбо» и GlobalERP. В целом на рынке ощущается неуверенность в возможности функционального замещения продуктов SAP и Oracle.

Степень использования российскими компаниями отечественного ПО в зависимости от типа систем

Направления Российское ПО используется, но не преобладает (%) Российское ПО используется и преобладает (%) Используется иностранное ПО (%) Управление закупками 29 52 19 Управление продажами 29 48 23 Управление складом 26 49 25 ИБ 24 59 17 АСУ ТП 34 22 44 CAD/CAE/CAM/CAO 25 31 44 Системы электронного документооборота 23 64 13 CRM-системы 26 41 32 ERP-системы 27 38 35 HRM-системы 26 49 25 PLM/PDM-системы 20 21 59 SRM-системы 30 19 51

Источник: CNews Analytics

Сейчас в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных находится 234 продукта класса ERP и правообладателя таких продуктов.

Например, «1С» внесла в реестр 29 собственных решений. С целью консолидации компетенций для создания национальной ERP-платформы было создано АНО НЦК ИСУ. Его ключевыми задачами является методолгическое обеспечение, работа над функциональны требованиями и определение приоритетов развития.

В каких направлениях ИТ достигнуты наибольшие результаты по импортозамещению

Исходя из ландшафта различных ИТ-систем, наибольшая степень импортозамещения достигнуты в сферах СЭД, информационная безопасность и управление закупками,. Здесь доля компаний, у которых преобладает российское ПО, составляет 64%, 59% и 52% соответственно.

В сферах управление складом и HRM-систем данный показатель составляет 49%, в сферах управления продажами и CRM-систем 48% и 41% соответственно. У ERP систем доля компаний, у которых преобладает российское ПО, составляет 38%, у CAD/CAE/CAM/CAO - 31%.

Степень использования российскими компаниями отечественного ERP в зависимости от отраслей экономики

Направления Российские ERP не преобладают (%) Российские ERP преобладают (%) Используются иностранные ERP (%) Фармацевтическая промышленность 15 66 19 Лёгкая промышленность 18 65 17 Машиностроение 18 64 19 Химическая промышленность 17 58 25 Металлургия 20 56 24 Пищевая промышленность 26 52 22 Электроэнергетика 18 52 30 Угольная промышленность 31 52 17 Научные исследования 22 51 27 Строительство 20 47 32 Нефтегазовая промышленность 30 44 25 Сельское хозяйство 20 43 37 Здравоохранение 22 43 35 Транспорт и логистика 33 41 26 Финансовая отрасль 34 39 27 Розничная торговля 46 13 41

В наименьшей степени импортозамещение произошло в сферах АСУ ТП, PLM/PDM-систем и SRM-систем (система управления взаимоотношениями с поставщиками) - 22%, 21% и 19% соответственно. При этом в сферах АСУ ТП И CAD/CAE/CAM/CAO наибольшая доля компаний, использующих иностранного ПО - 44%. Согласно материалам исследования, затраты компаний на импортозамщение ПО составляет 8-20% от всего ИТ-бюджета.

В каких отраслях экономики наибольшие достижения по импортозамещению ПО

Исходя из отраслей экономики, российские ERP наиболее активно используются в фармацевтической промышленности, легкой промышленности, машиностроении, химической промышленности и металлургии. Здесь доля компаний, у которых преобладают российские ERP, составляет 66%, 65%, 64%, 58% и 56% соответственно.

В сферах пищевой промышленности, электроэнергетике и угольной промышленности данный показатель составляет 52%, в сфере научных исследований - 51%. В сферах строительства, нефтегазовой промышленности, транспорта и логистики и финансовой отрасли данный показатель составляет 47%, 44%, 41% и 39% соответственно.

В сферах сельского хозяйства и здравоохранения указанный показатель составляет 43%. Наименьшая доля компаний, у которых преобладает российские ERP, в розничной торговле - лишь 13%, Соответственно, в розничной торговли наибольшая доля компаний, использующих иностранное ERP - 41%. Также данный показатель высокий в сферах сельского хозяйства, здравоохранения, строительства и электроэнергетики - здесь доля компаний, использующих иностранные ERP, составляет 37%, 35%, 32% и 30% соответственно.

В нефтегазовой сфере ИТ-затраты компаний в 2024 г. составила 135 млрд руб., увеличившись за год на 155%. Доля затрат на российское ПО от затрат на приобретение и интеграцию ПО составила 14,5%. Всего на приобретение, адаптацию и интеграцию ПО пришлось 55% от всех ИТ-затрат, 24% - на ИТ-оборудование.

Исходя из ландшафта ИТ-продуктов наибольшая доля использования отечественных решений в нефтегазовой сфере наблюдается в сфере информационной безопасности - 73%. В сферах WMS и HRM этот показатель составляет 49%, в сфере ERP - 44%, управление закупками - 42%, CRM - 35%, АСУ ТП - 30%, CAD/CAE/CAM/CAO - 28%, PLM - 16%.

Импортозамещение в «Газпромнефти» и в РЖД

В «Газпромнефти» внедрение «1С» началось в 2019 г., рассказал руководитель центра систем регламентирования и финансового учета «Газпромнефть-цифровые решения» Сергей Булгаков. Сначала внедрение начиналось с небольших дочерних предприятий с минимальным числом операций. «Первый блин вышел комом, - признает Булгаков. - Первые тиражи вызывали напряженность и эмоциональность. Но мере внедрения каждый тираж брал новые процессы, при необходимости осуществлялась доработка».

В результате сейчас в «Газпромнефти» «1С» используется уже в добывающем блоке - с 800 тыс. номенклатурных единиц и 5 тыс. контрагентов. Всего в холдинге «1С» используется у 34 предприятий, из которых 10 перешли на данные продукты от SAP. Из 10 тыс. пользователей, работающих с «1C», 5 тыс. ранее работали с SAP.

У РЖД («Российские железные дороги») в сфере HR-Tech раньше был только SAP, то сейчас в холдинге в данной сфере используется уже 22 системы, рассказала замгендиректора «Цифровые решения» (подразделение РЖД) Мария Пименова. При этом функциональность значительно разрослась, а пользователь может не задумываться, с какой именно системой ему приходится работать. Пименова надеется, что в будущем функциональность, доработанная под нужды заказчика, будет появляться в коробочкой версии продукта.