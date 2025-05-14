Вся мировая индустрия ПК держится на ленивых программистах. Нужно постоянно покупать новое «железо», чтобы бездарный код не тормозил

Создатель Doom признался, что оптимизация кода крайне редко является приоритетом для программистов. Если бы все было наоборот, современное ПО вполне могло бы без тормозов и сбоев работать на ПК многолетней давности. Но пользователям приходится постоянно тратиться на апгрейд, чтобы нужный им софт продолжал работать более-менее быстро.

Всем все выгодно

Основатель компании id Software, гениальный и легендарный программист Джон Кармак (John Carmack) признался, что вся современная индустрия компьютеров существует едва ли не благодаря не очень добросовестным программистам. В своем микроблоге в заблокированной в России американской соцсети Х (ранее Twitter) он написал, что миллиарды людей запросто могли бы работать на старых компьютерах и не тратить деньги на новые, если бы разработчики ставили в приоритет оптимизацию своего программного кода.

Кармак открыто написал в своем микроблоге, что очень многие пользователи могли бы не тратить деньги на регулярное обновление ПК или покупку нового ноутбука. «Больше пользователей по всему миру, чем многие могут себе представить, могли бы пользоваться устаревшим оборудованием, если бы оптимизация ПО на самом деле была приоритетом», – заявил создатель Doom.

pvproductions / FreePik Зачем оптимизировать код, если можно не оптимизировать?

К моменту выхода материала подобных признаний под постом Кармака от других именитых программистов не было. Публикация набрала 100 комментариев, почти 200 репостов и около 1000 отметок «Нравится».

Слова гения

Джон Кармак – очень известная фигура в мире программирования. Именно из-под его пера вышла видеоигра Doom, ставшая основой современного жанра шутеров от первого лица.

Кармак – программист, создатель игрового движка id Tech, появившегося в 1993 г. и поначалу называвшегося Doom Engine. Он существует и развивается по сей день – в 2025 г. свет увидел id Tech 8.

Пост Кармака

В 2013 г. Кармак покинул id Software и стал техническим директором (СТО) компании Oculus VR (ныне Reality Labs), которая разрабатывает шлемы виртуальной реальности. В 2022 г. он ушел и из этой компании, сосредоточившись на развитии своего ИИ-стартапа Keen Technologies. В августе 2025 г. Кармаку исполнится 55 лет.

Как заставить программистов работать

Сразу после признания Кармак написал, что существует способ заставить программистов, наконец, прекратить выпускать тяжелый код и начать уделять время его оптимизации. Он отметил, что для этого нужно лишь, чтобы процесс разработки и производства новых процессоров прекратился.

По словам Кармака, это приведет к резкому повышению эффективности программного кода ввиду отсутствия более производительного «железа», способного на приемлемой скорости запускать программы, которые в ранних своих версиях были не столь требовательны к «железу».

Нельзя исключать, что пользователи и сами заставят программистов писать нормальный код. Это видно на примере продаж персональных компьютеров и ноутбуков в 2024 г. – в этот период в рознице стали массово появляться компьютеры с процессорами, поддерживающими искусственный интеллект, однако они совершенно не заинтересовали потребителей.

Последние хоть и покупали новую технику, но с процессорами без поддержки ИИ. Тем самым они не только показали свое отношение к этой технологии в составе личного ПК, но и сэкономили немного денег, купив не самое современное «железо».