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«Диасофт» приглашает на первую партнерскую конференцию – Diasoft Partners Day

Компания «Диасофт» приглашает к участию в Diasoft Partners Day руководителей и ведущих специалистов ИТ-компаний, заинтересованных в партнерстве по реализации проектов на базе экосистемы low-code разработки микросервисных программных продуктов Digital Q.

В программе конференции

20 мая 2025 года эксперты «Диасофт» и действующие партнеры компании покажут, как работают платформы экосистемы Digital Q и созданные на них ИТ-решения. Экосистема low-code разработки микросервисных программных продуктов Digital Q включает более 30 платформ, которые позволяют компаниям из любых отраслей экономики эффективно решать задачи цифровизации и импортозамещения. Конференция станет местом обмена опытом создания программного обеспечения в соответствии с новыми стандартами ИТ-индустрии, которые радикально меняют подход к разработке ИТ-решений. Регистрация на мероприятие – по ссылке.

На конференции «Диасофт» представит стратегию развития партнерской сети. Чтобы среда разработки Digital Q была всеобъемлющей, она дополняется решениями партнеров: операционными системами, продуктами для обеспечения информационной безопасности, программно-аппаратными комплексами. Эксперты «Диасофт» расскажут, как объединение возможностей ИТ-компаний позволит удовлетворить потребности крупных и средних организаций в цифровой трансформации, модернизации существующих корпоративных информационных систем и быстром импортозамещении западных решений.

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© kasto / Фотобанк Фотодженика
20 мая 2025 года эксперты «Диасофт» и действующие партнеры компании покажут, как работают платформы экосистемы Digital Q и созданные на них ИТ-решения

Подробности и регистрация

«Диасофт» – один из крупнейших российских разработчиков и поставщиков ИТ-решений для финансового сектора и других отраслей экономики, признанный мировыми экспертами – Gartner, IDC, Forrester, Celent, Omdia. За более чем 30 лет работы на рынке информационных технологий в компании накоплен уникальный опыт разработки, внедрения и сопровождения комплексных систем автоматизации. Решения компании использует каждый второй банк из топ-100 российских банков, 8 из 10 крупнейших российских банков являются клиентами «Диасофт». 13 февраля 2024 года начались торги акциями ПАО «Диасофт» на Московской бирже под тикером DIAS.

Место проведения: Loft Hall, Москва, Ленинская Слобода, 26, стр. 11 (м. Автозаводская).

Подробности и регистрация доступны по ссылке.

Рекламаerid:2W5zFK1MmigРекламодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Диасофт»ИНН/ОГРН: 7715560268/1057746642436Сайт: https://www.diasoft.ru/

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