Из-за развития ИИ в регионах с растущими дата-центрами начинается дефицит воды

Центрам обработки данных в связи с развитием ИИ требуется все больше мощности и воды для охлаждения. Из-за этого в некоторых регионах обостряется дефицит водных ресурсов, а у бизнеса растут риски — введения дополнительного регулирования со стороны государств, задержек при строительстве, роста расходов.



Дефицит воды обостряется

Дефицит воды обостряется на ключевых рынках центров обработки данных, требования к мощности которых растут в связи с развитием искусственного интеллекта, пишет Data Center Knowledge, ссылаясь на отчет Moody's.

Большинство новых крупных объектов используют системы охлаждения на основе воды, которые более эффективны для высокоплотных вычислений, но могут значительно увеличить общее потребление воды. Вода становится одним из важнейших ресурсов цифровой инфраструктуры.

«Поскольку облачные вычисления и гипермасштабируемые компании строят или арендуют новые центры обработки данных для удовлетворения растущего спроса на вычисления, потребление ими воды может привести к истощению ресурсов на некоторых рынках», — говорится в отчете.

Риски для бизнеса

Нехватка грунтовых вод представляет особенный риск для бизнеса в быстрорастущих регионах, таких как юго-запад США, Чили и Индия, сказал изданию Джон Медина (John Medina), старший вице-президент по глобальному финансированию проектов и инфраструктуры Moody's: «Местное регулирование, инфраструктурные ограничения и социальная реакция могут задерживать проекты или увеличивать расходы».

Рам Шри (Ram Sri), вице-президент по устойчивому финансированию рейтингового агентства, добавил, что центры обработки данных все чаще конкурируют с местными сообществами в регионах с дефицитом воды и «по мере обострения дефицита воды контроль со стороны регулирующих органов и репутационные риски будут усиливаться».

Сколько нужно воды дата-центру

Одно крупномасштабное предприятие может потреблять миллионы литров воды в день, столько же, сколько небольшой город (в зависимости от климата и конструкции инфраструктуры).

В отчете отмечается, что крупные компании, включая Google, Microsoft, AWS и Meta*, взяли на себя обязательство стать «водопозитивными» к 2030 г. Им удалось в среднем снизить эффективность использования воды (WUE) до 0,2–0,5 литра на киловатт-час (кВт⋅ч). И все же общий спрос на воду в отрасли центров обработки данных продолжает расти из-за быстрого роста инфраструктуры искусственного интеллекта.

Требуется больше инвестиций

Для решения проблемы многие операторы переходят от традиционного испарительного охлаждения к воздушным или гибридным системам, особенно в регионах с высокой нагрузкой.

Это часто обходится дорого — при модернизации существующих площадок дороже, чем при строительстве новых. При этом новые безводные технологии еще не доказали свою эффективность на практике, как сказал Медина, и компаниям приходится наращивать и наращивать объем инвестиций.

Компания Microsoft, например, как писал CNews в январе 2025 г., планирует в 2025 г. потратить $80 млрд на строительство ЦОДов, что почти на 60% больше всех капитальных затрат корпорации, сделанных в 2024 г. Ей приходится тратить миллиарды долларов в развитие своей ИИ-инфраструктуры и расширение сети дата-центров, чтобы обеспечивать OpenAI ведущую позицию среди крупных технологических компаний в стремительной гонке за ИИ.

*Деятельность компании Meta признана экстремистской и запрещена в России.