Microsoft сошла с ума? Отменено самое драконовское требование Windows 11, которое угрожало миллионам россиян. Опрос

Microsoft готовит к релизу финальную сборку Windows 11 24H2, в которой можно обойти требование об обязательном наличии аккаунта на сайте корпорации. Эти аккаунты ненавидят все, а россияне и вовсе могут лишиться к ним доступа – у Microsoft есть все рычаги для этого. В 24Н2 наличие профилей Microsoft должно было стать обязательным, но что-то явно пошло не так.

Сменить гнев на милость

Microsoft без предупреждения отменила собственное же требование об обязательном наличии аккаунта на своем сайте для всех, кто хочет установить и пользоваться ОС Windows 11 в версии 24H2, пишет профильный портал Windows Latest. Первоначальная задумка была в том, что без этого профиля установить ОС не получится – строго говоря, это и раньше не особо приветствовалось, но в установщике Windows 11 была лазейка для обхода этого ограничения.

Microsoft знала о «дыре», но годами ничего не предпринимала, и лишь весной 2024 г. начала блокировать этот обходной путь. Но, похоже, теперь она решила не давить на пользователей и предоставить им выбор, вернув возможность пользоваться локальной учетной записью, как и много лет назад. Впрочем, истинная причина «щедрости» Microsoft пока неизвестна.

Локальные профили для всех

Windows 11 24H2 должна выйти до конца 2024 г. Специалисты Windows Latest обнаружили на сайте Microsoft дистрибутив этой ОС, в котором по ряду прямых и косвенных признаков признали финальную сборку, а не очередной билд для бета-тестеров.

Microsoft С локальной учетной записью работать в Windows намного комфортнее и безопаснее

Именно в нем и была найдена возможность использовать локальную учетную запись для установки Windows 11, но реализована она, опять же, полулегально. Для отказа от создания профиля в экосистеме Microsoft потребуется ввести команду OOBE\BypassNRO, а это именно та «дыра», которая присутствует в инсталляторе Windows 11 с момента релиза ОС в начале октября 2021 г.

Слишком много подводных камней

Пользователи открыто ненавидят все, что связано с Microsoft-аккаунтом и выливают на корпорацию тысячи комментариев за то, что она навязывает их им. Никто не хочет привязывать свой ПК к экосистеме корпорации – даже миллиардер Илон Маск (Elon Musk) остался недоволен требованием Microsoft создавать профиль на ее сайте.

Преимуществ у привязке Windows к профилю Microsoft почти нет – из основных стоит выделить, разве что, только возможность резервного копирования, но этого можно добиться и при помощи сторонних сервисов. В дополнение к этому профиль MSA используется во всех офисных сервисах Microsoft, а также в игровых сервисах, связанных с экосистемой Xbox. Наконец, без MSA не получится пользоваться штатной утилитой Windows «Связь с телефоном», которая нужна для синхронизации ПК и смартфона на Android.

А вот минусов у всего этого больше, и главный среди них – вернуться к локальной записи без обходных маневров не получится. Также Microsoft повадилась блокировать россиянам доступ к своим сервисам, и есть вероятность, что рано или поздно она заблокирует и их аккаунты в своей экосистеме.

В этой связи локальные учетные записи гораздо более удобны – никакой связи с Microsoft нет, и заблокировать ПК удаленно она не сможет. Даже лицензию отозвать не получится, потому что она стоит денег, и в ответ на ее отзыв Microsoft получит судебный иск.

В чем же причина

Вполне может оказаться так, что Microsoft в итоге оставила лазейку для установки Windows 11 с локальной учетной записью не просто так. Весь мир постепенно настраивается против нее – она постоянно выпускает кривые обновления, ломающие важные компоненты системы, и попутно внедряет в нее нововведения, запрещающие пользоваться ею на старых ПК.

На фоне этого пользователи стали активнее отказываться от Windows и переходить на альтернативные платформы, в частности, на Linux. Они ищут стабильную систему, разработчики которой не держат пользователей в напряжении и ожидании очередного опасного апдейта и больше не видят таковой Windows.



