Разделы

ПО Софт Техника
|

Windows сошла с ума. Скрытая ошибка в системе делает процессоры AMD быстрее

В Windows 11 обнаружен интересный баг, который внезапно повышает производительность современных процессоров AMD. Обычно все происходит в точности до наоборот – очередной кусочек «кривого» кода, как правило, заставляет CPU работать медленнее. Когда Microsoft выпустит исправление, неизвестно.

Очень полезный сбой

Windows 11 оказалась способна повышать производительность процессоров AMD, в том числе, и в видеоиграх, пишет портал Neowin, Это явно недокументированная функция, потому что, во-первых, она касается пока лишь тестовых сборок, во-вторых, чтобы ее активировать, придется понизить общий уровень безопасности системы, активировав учетную запись администратора.

Необычный баг был обнаружен в одной из сборок Windows 11 24H2 – эта версия выйдет ближе к концу 2024 г. По умолчанию система, конечно же, замедляет процессоры AMD, но это уже давно стало стандартом для Microsoft – сначала корпорация выпускает какой-нибудь апдейт, из-за которого CPU теряет значительную долю производительности, а затем выходит патч, устраняющий эту проблему и привносящий несколько новых.

am6.jpg
AMD
Бесплатный разгон процессора - мечта любого пользователя

Но в данном случае ситуация немного иная. Как оказалось, если активировать в системе учетную запись администратора, то процессор AMD станет работать немного быстрее. Средний прирост производительности – на уровне 4%.

Пока не для всех

Как пишет Neowin, немного разогнать процессор без использования каких-либо сторонних инструментов можно, если в сокете на материнской плате установлен один из AMD Ryzen новой линейки 9000, построенных на свежайшей архитектуре Zen 5. Впрочем, есть отзывы, что фокус работает и с Ryzen 7000 на базе Zen 4, которую AMD эксплуатирует довольно давно, с сентября 2022 г. Пока нет данных, можно ли увеличить производительность чипов AMD 8000, которые тоже построены на Zen 4.

Если тестировать эти процессоры под Windows 11 с учетной записью обычного пользователя, то во многих игровых бенчмарках они показывают заметно менее выдающиеся результаты в сравнении с ПК под управлением Linux. В различных редакторах Linux-машины тоже оказываются впереди по производительности.

Но стоит только переключиться на учетку «Администратор» на ПК Windows, как ситуация начинает меняться. Внезапно процессор начинает работать приблизительно на 4% быстрее. При этом эксперты Neowin подтверждают, что в своем нынешнем исполнении Windows 11 со стандартной учетной записью замедляет процессоры AMD или, по меньшей мере, некоторые из них.

Информации о том, что смена пользователя может разогнать процессоры Intel, к моменту выхода материала не было. Intel это бы очень пригодилось – ее нынешние чипы массово страдают от падения производительности и перегрева в различных задачах, и Windows тут совершенно ни при чем.

Все подтвердилось

Подозрение на профили пользователей в Windows как на источник «тормозов» процессора пало давно. На днях его подтвердил, в частности, владелец YouTube-канала Hardware Unboxed.

Он провел эксперимент, в котором несколько раз прогнал процессор AMD Ryzen 7 9700X по бенчмаркам. Сначала он вошел в систему под учетной записью пользователя, произвел замеры, а затем повторил процесс, но уже из-под учетки администратора.

В итоге теперь в интернете есть наглядное доказательство того, что повышение привилегий в Windows может дать не только больше возможностей непосредственно в системе, но и бесплатно заставить процессор работать немного быстрее. Главный вопрос теперь – когда Microsoft выпустит патч, закрывающий эту лазейку.

Как активировать профиль администратора

Учетная запись «Администратор» по умолчанию отключена во всех системах Windows, начиная как минимум с вышедшей с 2007 г. Windows Vista. В современных ОС Microsoft активировать ее можно менее чем за минуту.

Виктор Урусов, глава «Скала^р»: Российские вендоры слишком много конкурируют и недостаточно кооперируются
бизнес

К примеру, в Windows 11 это делается через оснастку «Управление». Открыть ее можно несколькими способами, но самый простой – в меню «Выполнить» ввести compmgmt.msc. В самой оснастке нужно перейти во вкладку «Локальные пользователи и группы», где открыть папку «Пользователи». Откроется список имеющихся на ПК учетных записей – нужно дважды кликнуть на «Администратор» и снять галочку «Отключить учетную запись», после чего сохранить изменения.

win61.jpg

Прав в системе у администратора намного больше, нежели у обычного пользователя

После этого при перезагрузке появится возможность войти в систему с правами администратора. При желании в том же меню «Управление» можно отключить учетку обычного пользователя и остаться администратором системы. Но за счет того, что профиль «Администратор» по умолчанию имеет больше прав, это понижает общий уровень безопасности системы.

Геннадий Ефремов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

«Пока принтер не заработает, вы из страны не уедете». Программист оказался в заложниках в Африке из-за древней оргтехники

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

В России создан мини-робот «Жало» для расстановки «умных» минных полей

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

России не хватает процессоров. Импорт чипов Intel молниеносно просел в десятки раз

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Будущее наступило: как используют искусственный интеллект в стоматологии

Приспособления и аксессуары для безопасной съемки на пляже: выбор ZOOM

Топ-5 альтернатив Apple AirTag: какие Bluetooth-метки можно купить в России

Показать еще

Наука

Обретет ли сознание мозг, выращенный в лаборатории?

Открыта неправильная галактика с ненасытной черной дырой

Ликбез RnD.CNews: поглощение, взрыв или безмятежность — как будет жить Земля, когда Солнце умрет
Показать еще
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024