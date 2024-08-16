Windows сошла с ума. Скрытая ошибка в системе делает процессоры AMD быстрее

В Windows 11 обнаружен интересный баг, который внезапно повышает производительность современных процессоров AMD. Обычно все происходит в точности до наоборот – очередной кусочек «кривого» кода, как правило, заставляет CPU работать медленнее. Когда Microsoft выпустит исправление, неизвестно.

Очень полезный сбой

Windows 11 оказалась способна повышать производительность процессоров AMD, в том числе, и в видеоиграх, пишет портал Neowin, Это явно недокументированная функция, потому что, во-первых, она касается пока лишь тестовых сборок, во-вторых, чтобы ее активировать, придется понизить общий уровень безопасности системы, активировав учетную запись администратора.

Необычный баг был обнаружен в одной из сборок Windows 11 24H2 – эта версия выйдет ближе к концу 2024 г. По умолчанию система, конечно же, замедляет процессоры AMD, но это уже давно стало стандартом для Microsoft – сначала корпорация выпускает какой-нибудь апдейт, из-за которого CPU теряет значительную долю производительности, а затем выходит патч, устраняющий эту проблему и привносящий несколько новых.

Но в данном случае ситуация немного иная. Как оказалось, если активировать в системе учетную запись администратора, то процессор AMD станет работать немного быстрее. Средний прирост производительности – на уровне 4%.

Пока не для всех

Как пишет Neowin, немного разогнать процессор без использования каких-либо сторонних инструментов можно, если в сокете на материнской плате установлен один из AMD Ryzen новой линейки 9000, построенных на свежайшей архитектуре Zen 5. Впрочем, есть отзывы, что фокус работает и с Ryzen 7000 на базе Zen 4, которую AMD эксплуатирует довольно давно, с сентября 2022 г. Пока нет данных, можно ли увеличить производительность чипов AMD 8000, которые тоже построены на Zen 4.

Если тестировать эти процессоры под Windows 11 с учетной записью обычного пользователя, то во многих игровых бенчмарках они показывают заметно менее выдающиеся результаты в сравнении с ПК под управлением Linux. В различных редакторах Linux-машины тоже оказываются впереди по производительности.

Но стоит только переключиться на учетку «Администратор» на ПК Windows, как ситуация начинает меняться. Внезапно процессор начинает работать приблизительно на 4% быстрее. При этом эксперты Neowin подтверждают, что в своем нынешнем исполнении Windows 11 со стандартной учетной записью замедляет процессоры AMD или, по меньшей мере, некоторые из них.

Информации о том, что смена пользователя может разогнать процессоры Intel, к моменту выхода материала не было. Intel это бы очень пригодилось – ее нынешние чипы массово страдают от падения производительности и перегрева в различных задачах, и Windows тут совершенно ни при чем.

Все подтвердилось

Подозрение на профили пользователей в Windows как на источник «тормозов» процессора пало давно. На днях его подтвердил, в частности, владелец YouTube-канала Hardware Unboxed.

Он провел эксперимент, в котором несколько раз прогнал процессор AMD Ryzen 7 9700X по бенчмаркам. Сначала он вошел в систему под учетной записью пользователя, произвел замеры, а затем повторил процесс, но уже из-под учетки администратора.

В итоге теперь в интернете есть наглядное доказательство того, что повышение привилегий в Windows может дать не только больше возможностей непосредственно в системе, но и бесплатно заставить процессор работать немного быстрее. Главный вопрос теперь – когда Microsoft выпустит патч, закрывающий эту лазейку.

Как активировать профиль администратора

Учетная запись «Администратор» по умолчанию отключена во всех системах Windows, начиная как минимум с вышедшей с 2007 г. Windows Vista. В современных ОС Microsoft активировать ее можно менее чем за минуту.

К примеру, в Windows 11 это делается через оснастку «Управление». Открыть ее можно несколькими способами, но самый простой – в меню «Выполнить» ввести compmgmt.msc. В самой оснастке нужно перейти во вкладку «Локальные пользователи и группы», где открыть папку «Пользователи». Откроется список имеющихся на ПК учетных записей – нужно дважды кликнуть на «Администратор» и снять галочку «Отключить учетную запись», после чего сохранить изменения.

Прав в системе у администратора намного больше, нежели у обычного пользователя

После этого при перезагрузке появится возможность войти в систему с правами администратора. При желании в том же меню «Управление» можно отключить учетку обычного пользователя и остаться администратором системы. Но за счет того, что профиль «Администратор» по умолчанию имеет больше прав, это понижает общий уровень безопасности системы.