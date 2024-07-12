Центробанк расширил список признаков мошеннических операций. Теперь их шесть вместо трех

Центральный банк (ЦБ) России вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов, теперь таких критериев шесть. По данным ЦБ, финансовые учреждения России должны ориентироваться на этот список для предотвращения нанесения вреда россиянам.

Расширения перечня признаков мошеннических операций

ЦБ России заявил, что решил расширить до шести пунктов список признаков мошеннических операций. Перечень критериев опубликовали в середине июля 2024 г. на официальном сайте регулятора. Приказ ЦБ с обновлениями вступит в силу 25 июля и в тот же день начнет действовать закон о новых механизмах противодействия подозрительным операциям с использованием этих признаков.

По данным ЦБ, финансовые учреждения России должны ориентироваться на этот список для предотвращения нанесения вреда россиянам. Так, банки должны будут приостанавливаться переводы на счета, по которым ранее, по оценкам антифрод-систем банков, совершались мошеннические операции. Причем даже если пострадавшие клиенты не сообщали в банк об обмане и счета злоумышленников не передавались в базу данных (БД) Банка России, а остались только в собственной БД кредитной организации.

Сbr Центробанк России расширил перечень признаков мошеннических операций

Еще один новый критерий - это информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств. При этом поступить в банк она может по любым каналам, а не только при информационном обмене с правоохранительными органами на площадке Центра взаимодействия и реагирования Департамента информационной безопасности (ФинЦЕРТ), специальное структурное подразделение Банка России. В частности, если клиент или другое заинтересованное лицо предоставят подтверждающий документ о возбуждении уголовного дела. В таком случае банк приостановит зачисление средств на счет.

Банки в России будут обязаны учитывать данные, поступившие от сторонних организаций и свидетельствующие о мошеннической операции. Например, это информация от операторов связи о том, что перед переводом денег зафиксированы нехарактерная для клиента телефонная активность или рост числа входящих SMS-сообщений с новых номеров, в том числе в мессенджерах.

Ранее ЦБ России уже определил три признака подозрительных операций. Банки по-прежнему должны учитывать их при совершении переводов. Банки обязаны приостанавливать переводы денег на счета злоумышленников, сведения о которых получены из БД Банка России о мошеннических счетах. Кроме того, необходимо не допускать переводы, если выявлена нетипичная для клиента операция (по сумме перевода, периодичности, времени и месту совершения), а также если зафиксирована попытка осуществить операцию с устройства, которое ранее использовалось на территории страны злоумышленниками, и информация о нем есть в БД регулятора.

25 июля начнет действовать и приказ, согласно которому банки должны будут вернуть деньги, в том числе добровольно перечисленные мошенникам, клиентам в течение 30 дней после их обращения. Для этого есть три основания: если счет, на который перевели средства, находится в базе мошеннических; если банк не уведомил клиента о переводе без его согласия и если карта клиента была утеряна или ей воспользовались без согласия клиента. В последнем случае клиент должен предупредить банк которым он пользуется об утере, иначе банк имеет право не возвращать средства. К примеру, если клиент потерял свою банковскую карту в 12:00, снятие с карты произошло в 12:30, а клиент обратился в банк в 12:31, то банк ему ничего не обязан возмещать в финансовом плане.

Предотвращенные хищения в России

В 2023 г. российские банки предотвратили хищения на 5,8 трлн руб. у своих клиентов - мошенникам не удалось провести 34,8 млн денежных переводов, следует из обзора Банка России об инцидентах информационной безопасности (ИБ) при переводе денежных средств. Данные о спасенных средствах физических и юридических лиц кредитные организации начали направлять в ЦБ только в 2022 г.

В целом объем операций, проведенных без согласия клиентов, в 2023 г. вырос по сравнению с 2022 г. на 11,5%, до 15,8 млрд руб., а число таких транзакций — на треть, до 1,17 млн руб.

Российский финансовый регулятор связывает это с увеличением объема денежных переводов с использованием карт: в 2023 г. клиенты банков совершили карточные операции на 136,38 трлн руб., что на 10,5% больше показателей 2022 г. Еще одна из возможных причин роста хищений - более адресные и подготовленные атаки телефонных мошенников. Из общей суммы украденных средств банки смогли вернуть своим клиентам 1,38 млрд руб., или 8,7%. Для сравнения: в 2022 г. доля возврата составила всего 4,4% (618,4 млн руб.), в 2021 г. лишь 6,8% (920,5 млн руб.).