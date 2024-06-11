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Благотворительный проект Совкомбанка предлагает бесплатные решения по кибербезопасности

«Технологии добра», федеральный проект Совкомбанка и Sk Финтех Хаб (Сколково, группа ВЭБ.РФ), предлагает некоммерческим организациям и благотворительным фондам бесплатную цифровую поддержку в вопросах кибербезопасности.

Что входит в поддержку?

Поддержка включает в себя продукты для обеспечения информационной безопасности работы сотрудников, а также для защиты сайтов от DDoS-атак и вредоносных ботов. Продукты и услуги предоставляются профильными ИТ-компаниями – партнерами проекта.

Лицензионные продукты «Лаборатории Касперского» помогут обеспечить безопасную работу персональных рабочих мест: защитить компьютеры, файловые сервера и мобильные устройства. Специалисты компании подберут защитное решение в индивидуальном порядке исходя из размера организации и ее нужд.

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© AndrewLozovyi / Фотобанк Фотодженика
Поддержка банка и его партнеров включает в себя продукты для обеспечения информационной безопасности

Servicepipe и Qrator Labs, ведущие компании в области сетевой безопасности и обеспечения непрерывной сетевой доступности интернет-ресурсов, предоставляют сервисы высокоточной защиты ИТ-инфраструктуры и веб-ресурсов от DDoS-атак, ботов и аномального сетевого трафика. Защитные решения обеспечат стабильную работу веб-ресурсов НКО во время любых DDoS-атак без потерь трафика легитимных пользователей.

«Уровень цифровизации социальной отрасли непрерывно растет и обеспечение сетевой безопасности становится одним из основных условий для комфортной работы и развития современных некоммерческих организаций и благотворительных фондов. Поэтому в рамках проекта «Технологии добра» мы уделяем особое внимание вопросам обеспечения цифровой защиты, предлагая лучшие решения от лидеров рынка кибербезопасности», – комментирует генеральный директор «Совкомбанк Технологии» Вячеслав Литовченко.

На портале «Технологии добра» (технологиидобра.рф) организациям благотворительного сектора доступны продукты и услуги от Совкомбанка и партнеров проекта на безвозмездной или льготной основе. Проект также нацелен на создание цифровых решений под конкретные задачи сектора. На сегодня более 250 НКО и благотворительных фондов пользуются услугами, размещенными на портале «Технологии добра».

erid:LjN8KbFdVРекламодатель: ПАО "Совкомбанк"ИНН/ОГРН: 4401116480/1144400000425Сайт: www.sovcombank.ru

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