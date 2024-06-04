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Эра VMware заканчивается. Теперь с нее можно уйти нажатием кнопки

Компания «Нума Технологии» выпустила обновленную версию системы управления виртуальной инфраструктурой Numa vServer – Numa Collider 1.2. В новом релизе внедрены функции, направленные на улучшение безопасности, упрощение миграции данных и повышение удобства использования.

Ключевые улучшения Numa Collider 1.2

Прямой импорт виртуальных машин из VMware. Теперь пользователи могут легко переносить виртуальные машины из VMware в инфраструктуру Numa vServer без использования сторонних сервисов, что значительно упрощает процесс миграции. Процесс импорта подробно описан в обучающем видео на сайте НумаТех.

Улучшенный интерфейс. Интерфейс системы стал более интуитивным и простым в понимании, облегчая работу даже для новых пользователей.


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Пользователи могут легко переносить виртуальные машины из VMware в инфраструктуру Numa vServer

Выбор хранилища для данных. В версии 1.2 появилась возможность выбора хранилища для данных, а также создание удаленных хранилищ VDI по протоколу SMB/CIFS, что обеспечивает надежное хранение данных и снижает зависимость от внешних поставщиков.

Добавление примечаний к виртуальным машинам. Пользователи теперь могут добавлять примечания к виртуальным машинам с использованием синтаксиса Markdown, что помогает лучше организовывать и аннотировать данные.

Модуль Captcha. Новый модуль добавлен для защиты системы от автоматизированных атак, обеспечивая дополнительный уровень безопасности и предотвращая несанкционированный доступ.

С полным списком нововведений и инструкций по их применению, документации по продуктам можно ознакомиться в базе знаний по Numa vServer и Numa Collider.

О продукте

Numa Collider – самостоятельный программный продукт, разработанный для удобства и простоты управления Numa vServer. Позволяет, при помощи развитого web-интерфейса, выполнять большинство операций по управлению виртуальной инфраструктурой, реализованной на базе Numa vServer, и ее объектами.

Пользователи Numa Collider получают полный контроль над жизненным циклом виртуальных машин, включая резервное копирование, «живую! миграцию, функции копирования и клонирования.

Numa vServer представляет собой законченные платформенные решение, сертифицированное по требованиям безопасности информации ФСТЭК России, с передовыми технологиями и встроенными средствами кластеризации и резервного копирования позволяет создавать безопасную и гибкую в управлении виртуальную инфраструктуру любого масштаба.

Как протестировать


Вендор предоставляет полнофункциональную лицензию виртуализации Numa vServer с системой управления Numa Collider для тестирования по запросу, без необходимости предварительной оценки инфраструктуры.

erid:LjN8KD32kРекламодатель: ООО «НумаТех»ИНН/ОГРН: 7810727823 / 1187847109340Сайт: https://numatech.ru

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