Программистам конец? Создана первая в мире нейросеть, заменяющая человека на всех этапах разработки ПО. Видео. Опрос

Созданная стартапом Cognition нейросеть нацелена на 100-процентную замену программистов. Она обучена выполнять вместо них весь цикл разработки ПО, вплоть до тестирования и отладки, а планировать реализацию проектов и выполнять их. Система гибкая и может подстраиваться под изменения, которые происходят в процессе разработки.

Электронный программист

Небольшой стартап Cognition, состоящий всего из 10 человек, разработал нейросеть нового поколения, которая способна заменить программистов буквально на всех этапах разработки сервиса или программного обеспечения, пишет Bloomberg. Проект получил название Devin, и он может стать реальной угрозой для реальных программистов. Аналогов у него пока нет.

Cognition – это американский стартап. По словам его представителей, в Devin вшита масса умений, присущих живым людям. В частности, нейросеть способна не только самостоятельно писать код, но также составлять план разработки и следовать ему. В процесс создания ПО она может принимать новые решения, тем самым меняя вектор разработки.

Авторы проекта наделили его способностью к обучению, которую он использует, в частности, при проверке кода на наличие ошибок и при его оптимизации. Также Devin способна генерировать идеи – тоже важное умение при разработке программного обеспечения.

Фото: Нейросеть Kandinsky Программистам, вероятно, стоит начать осваивать новые профессии и получать знания в других сферах

На нынешнем этапе своего развития Devin умеет создавать веб-приложения с нуля, а также дописывать и модифицировать код на основе комментариев пользователей. Нейросеть имеет опцию самообучения за счет, в первую очередь, интеграции языковых моделей на основе информации из открытых репозиториев и, во вторую очередь получения знаний из инструкций к новым для нее инструментам разработки.

Devin также способна контролировать качество кода – разработчики обучили сеть искать и исправлять ошибки в нем. Более того, она умеет анализировать не только собственный код, что превращает ее в мощного виртуального ассистента.

Лучше конкурентов

Многие нейросети, основная задача которых – это написание кода с нуля или помощь реальному программисту, тестируются в специализированном синтетическом тесте SWE-Bench. Devin не стала исключением – на официальном сайте разработчиков сказано, что в этом бенчмарке она решает немногим менее 14% всех задач без помощи человека.

Может показаться, что этот результат не очень-то и впечатляющий, но это только до момента сравнения с другими нейросетями. В Cognition утверждают, что их показатели составляют в среднем 1,96% (количество задач, решенных без помощи человека).

Мнение со стороны

Эксперты Bloomberg протестировали Devin в действии. Нейросеть создала веб-сайт с нуля всего-навсего за 5-10 минут, и примерно столько же ему потребовалось на написание кода веб-версии знаменитой игры Pong.

Что касается игры, то к ней не было почти никаких нареканий. Потребовалось лишь пару раз попросить Devin скорректировать физику мяча в Pong. Сайт тоже потребовал незначительных правок, и Devin выполнила их быстро.

Devin за работой

Сайлас Альберти (Silas Alberti), ученый-компьютерщик и соучредитель неназванного и не связанного с авторами Devin стартапа в области искусственного интеллекта, опробовал нейросеть в деле и заявил, что это шаг вперед. По его словам, это не столько похоже на ассистента, помогающего с кодом (Microsoft Copilot и ему подобные), сколько на настоящего работника, делающего свое дело. «Это совсем другое ощущение, потому что это автономная система», – сказал Альберти.

Ученый добавил, что Devin преуспела в создании прототипов проектов, исправлении ошибок и отображении сложных данных в графических формах. «Большинство других помощников сходят с рельсов после четырех-пяти шагов (в этих задачах – прим. CNews, но этот почти без усилий сохраняет работоспособность на протяжении всей работы», – сказал он.

На момент выпуска материала открытого доступа к Devin не было. Чтобы оценить возможности нейросети, необходимо связаться с разработчиками, количество вакантных мест среди тестировщиков ограничено.

Программистам пора на покой?

Нейросети на протяжении последних нескольких лет лишают программистов работы – их массовые увольнения уже начались, и в скором будущем количество оставшихся без работы кодеров может начать исчисляться миллионами. CNews писал, что в зоне риска в первую очередь индийские программисты.

Глава корпорации Nvidia (крупнейший в мире производитель видеочипов и ускорителей ИИ) Дженсен Хуанг (Jensen Huang) в феврале 2024 г. открыто высказывался на тему бесполезности обучения на программиста. Он призывал родителей не заставлять детей тратить свое время на изучение языков программирования, поскольку писать весь код за людей, по его мнению, в обозримой перспективе будут нейросети.

К слову, искусственный интеллект способен заменить не только программистов – работники колл-центра тоже могут потерять работу из-за него. Прецедент уже создан – компания, предоставляющая услуги техподдержки, осенью 2023 г. уволила всех сотрудников и заменила их виртуальным оператором, после чего ее бизнес не только не прогорел, но и начал стремительно развиваться.



