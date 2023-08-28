Минцифры выступило за упрощение доступа операторов к мостам и канализации

Минцифры выступило за недискриминационный доступ операторов связи к линейной инфраструктуре смежных отраслей (транспорту, энергетике, ЖКХ). Для этого предлагается создать специальный информационный ресурс с действующими и планируемыми к строительству объектами линейной инфраструктуры.

Недискриминационный доступ операторов связи к линейной инфраструктуре смежных отраслей

Стратегия развития отрасли связи до 2035 г., представленная Минцифры, предполагает принятие мер для снижения издержек операторов связи и ЦОД (центров обработки данных) при развертывании инфраструктуры, в том числе на объектах на государственной и муниципальной собственности и в многоквартирных домах, а также реализацию недискриминационного доступа на объекты линейной инфраструктуры смежных отраслей экономики (транспортной отрасли, энергетики, газо-, водо-и теплоснабжения).

По мнению авторов Стратегии, упрощение процессов создания и модернизации сетей связи, а также обеспечение доступа операторов к инфраструктуре для размещения сетевого оборудования будет способствовать удовлетворению спроса на доступные и качественно предоставляемые услуги связи.

Для этого предполагаются следующие меры: введение льготных тарифов для операторов связи на размещение объектов связи на объектах в государственной и муниципальной собственности и объектах, созданных за счет бюджетных средств; обеспечения безвозмездного размещения сетей связи и доступа к ним операторов связи в многоквартирных домах (за исключением оплаты потребляемой оператором связи электрической энергии); снятие административных барьеров и обеспечения недискриминационного доступа в пространственно-распределенной линейной инфраструктуре смежных отраслей (например, опор, столбов, канализации) в рамках проектов строительства и модернизации автомобильных и железных дорог, трубопроводов, электроэнергетических сетей.

Информационный ресурс об объектах линейной инфраструктуры

Кроме того, предлагается создать специальный информационный ресурс с целью упрощения доступа операторов связи к информации о существующих и планируемых к созданию объектах линейной инфраструктуры (электроснабжения, транспортных сетей, газоснабжения, телекоммуникационных сетей).

В том числе следует: ввести обязательную норму о необходимости передачи в указанной ресурс информации о соответствующих объектах; определить порядок доступа к необходимой информации об инфраструктуре, достаточной для принятия решения о целесообразности инвестирования или совместного использования; определить порядок направления обоснованного отказа от реализации совместного строительства или возможности присоединения к действующей инфраструктуре; принять рекомендации, на основании которых распределяются расходы на совместное создание инфраструктуры или определяется «разумная» стоимость присоединения к ней; обеспечить возможность получения необходимых согласований и разрешений от органов власти с использованием указанного ресурса.

Льготы на подключение к электросетям

Также запланировано: введение льготного доступа операторов ЦОД к электрическим сетям и льготных тарифов на оплату потребляемой электроэнергии; введение льготного тарифа для операторов связи на технологическое присоединение отдельных категорий объектов и ограничение предельного уровня тарифов на технологическое присоединение к объектам электроснабжения.

Решение соответствующих вопросов авторы Стратегии предлагают возложить на межведомственные органы, которые должны будут обеспечить баланс интересов между профильными органами власти.

Например, вопросы обеспечения связью транспортной инфраструктуры должны быть отнесены к компетенциям Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. А Правительственная комиссия по развитию электроэнергетики должна заняться вопросами, связанными с совместным развитием инфраструктуры связи и электроэнергетической инфраструктуры, а также обеспечением недискриминационного доступа к инфраструктурным объектам энергетики и к электрической энергии.

Мировой опыт совместного использования инфраструктуры

Авторы Стратегии ссылаются на мировой опыт. В Евросоюзе принята Директива о мерах по снижению затрат на развертывание высокоскоростных сетей широкополосной связи, которая предполагает справедливое разделение расходов при создании совместной инфраструктуры и справедливое предоставление компенсаций со стороны операторов связи в пользу владельцев инфраструктуры смежных отраслей в случае обоснованной необходимости. При этом владельцы смежной инфраструктуры не должны искусственно создавать препятствия для инвестиционной деятельности операторов связи.

Отдельные положения регулируют координацию строительных работ. В случае, если строительные работы предполагают использование государственных средств, оператор связи имеет право запросить участие в координации проводимых работ в части создания линий связи. При этом оператор связи должен будет компенсировать любые дополнительные расходы, понесенные в результате своего участия в координации (временная задержка, упущенная выгода иных участников строительных работ и др.).

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В Финляндии в соответствии с Законом о сетевой инфраструктуре, строительстве и использовании все сетевые операторы должны разрешать другому сетевому оператору использовать свою физическую инфраструктуру, а также соглашаться на запрос другого сетевого оператора о совместном строительстве на справедливых и разумных условиях. Кроме того, финским Агентством транспорта и коммуникаций приняты рекомендации по распределению затрат на строительство между электротехническими и телекоммуникационными компаниями. Целью рекомендаций является общее строительство объектов кабельных линий с фиксированным разделением затрат на создание необходимой инфраструктуры.

В Великобритании функционирует информационная система SIP («единая информационная точка»), которая представляет собой базу данных с доступом для зарегистрированных пользователей к «минимальной информации» (тип инфраструктуры, статус текущего использования, размещение основных узлов, маршрут прохождения и возможные точки контакта) из Национального атласа инфраструктуры о действующей и планируемой инфраструктуре электроснабжения, транспортных сетей, газоснабжения, телекоммуникационных сетей и др.

Российский опыт

В России правила недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей связи были приняты еще в 2014 г. Документ был разработан Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и утвержден Правительством. Предметом регулирования являются объекты, построенные субъектами естественных монополий специально для размещения сетей связи (линейно-кабельные сооружения, здания, опоры и т.д.) либо для других нужд, но с возможностью размещать сети связи (мосты, коллекторы, туннели, дорожные сооружения, линии электропередач и т.д.

Законопроекты о недискриминационном доступе операторов связи в многоквартирные дома неоднократно вносились в Госдумы в течение последних нескольких лет. Летом 2023 г. соответствующий законопроект был принят Госдумой в первом чтении. Он предполагает бесплатное размещение операторами связи своего оборудования в многоквартирных домах и отменяет необходимость получения решения общего собрания собственников помещений для доступа в дом оператора связи.